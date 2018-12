Los políticos votan en Granada: Últimos momentos de 'campaña' vía twitter

Los candidatos a ocupar uno de los 13 escaños del Parlamento Andaluz que se reparten en Granada, así como otros compañeros suyos y dirigentes de los partidos políticos, han aprovechado las redes sociales y el momento del voto para trasladar los clásicos mensajes de llamamiento a las urnas. Algunos, como el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha ido un poco más allá para tratar de arañar los últimos apoyos electorales.

"Hoy nos citamos con unas elecciones claves para Andalucía. Es una oportunidad para seguir apostando por la Igualdad y por la Justicia Social; por el crecimiento y el empleo. En suma, por la propuesta del @psoedeandalucia y por @susanadiaz #MásAndalucía", ha difundido el alcalde en Twitter a los pocos minutos de depositar su voto esta mañana.

En el Partido Popular, la cabeza de lista por Granada, Marifrán Carazo, también muy activa en redes sociales, ha tardado pocos minutos en trasladar su mensaje, aunque en un tono mucho más habitual de esta jornada electoral. Ha hablado del "día histórico"y de la oportunidad que representa para Granada.

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, aludió en twitter al clásico de la "fiesta de la democracia" para llamara a votar a los granadinos:

La consejera andaluza Maria Jose Sánchez, muy activa en Granada durante esta campaña pasada se ha limitado a agradecer a quienes hoy trabajan para que funcione la jornada electoral en la provincia y, como es habitual, ha pedido la comparecencia de los ciudadanos ante las urnas:

Yo ya he ejercido mi derecho al voto. He votado #PSOE, he votado @susanadiaz . Gracias a l@s miembros de las más de mil mesas de la provincia de Granada y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que permitirán que votemos en libertad. El voto nos iguala y nos hace libres!!!! pic.twitter.com/Dxhtolta6W