Dan positivo por alcohol y la grúa se lleva su patinete eléctrico en Granada

La Policía Local de Granada continúa con su trabajo de concienciación sobre las consecuencias de consumir alcohol y conducir. Además de difundir el consabido mensaje tan popular de que si bebes no conduzcas, acompaña el lema con ejemplos concretos de las consecuencias que puede tener el consumo de bebidas cuando se conduce.

El último caso del que se informa a través de las redes sociales de la Policía Local de Granada es singular. Se indica que recientemente se procedió a parar un patinete eléctrico en la capital. Los ocupantes pasaron por el test de alcoholemia y dieron positivo. Como consecuencia, la grúa se llevó el vehículo de movilidad personal.

Si esta noche piensas beber y conducir, no lo hagas… Ya vayas en coche🚗, en moto🏍️ o en VMP🛴.Los que recientemente tuvieron la feliz idea de tomar alcohol y desplazarse en patín eléctrico porque pensaban que no los íbamos a parar, ya no piensan igual.#SiBebesNoConduzcas pic.twitter.com/3UtCtCYeGm — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) March 10, 2023

