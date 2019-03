3 El peso de Pablo Casado en las listas de todas las provincias ha sido decisivo en nombres como los de Vicente Azpitarte y Pablo Hispán de Ussel. También en Granada, donde aparecen nombres que no eran los que tenía en mente la dirección provincial del partido. Para el Congreso repite Carlos Rojas como número uno –el único cabeza de lista del PP en Andalucía que repite– y a continuación aparece el nombre Pablo Hispán de Ussel, un 'paracaidista' que ha sido discutido por un sector de la militancia. Los siguientes números de la lista son para la actual diputada Concha de Santa Ana (3), la alcaldesa de Almuñécar Trinidad Herrera (4), el alcalde de Loja Joaquín Camacho (5), la alcaldesa de Iznalloz Ana Belén Garrido (6) y el concejal del PP en Guadix Nacho Garrido (7). Los suplentes para el Congreso son Antonio Aranda Molina, Mariano Molina, Rosa María Fuentes. La lista popular para el Senado incluye el controvertido nombre del periodista granadina Vicente Azpitarte en el número uno, a quien le siguen Mariano García y Celia Santiago en los números dos y tres respectivamente. De suplentes a la Cámara Alta se incluyen los nombres de Mariam Abdallah, Mónica Castillo, Fernando Pérez, Francisco Javier Maldonado, Estefano Polo y Manuela Martín.

En el caso del PP queda reflejado el 'centralismo' que ha impuesto Pablo Casado en sus listas, apostando por personas conocidas en Madrid pero que no eran las propuestas provinicales. En este sentido, también se ha podido ver la influencia de Juanma Moreno, cuya fortaleza en el Partido Popular se ha incrementado. Carlos Rojas y Vicente Azpitarte serán los número uno al Congreso y al Senado respectivamente.

El PSOE ha sido el partido más rápido en confeccionar su lista. En el caso de Granada no hubo discrepancia alguna y la lista que el secretario general de los socialistas granadinos, Pepe Entrena, entregó a Sevilla no recibió ni un tachón por parte de Pedro Sánchez. Tras José Antonio Montilla, repite en las listas la diputada Elvira Ramón, a quien siguen el que fuera alcalde de Jun y actual secretario de Dinamización de Agrupaciones Locales de la Ejecutiva Federal, José Antonio Rodríguez Salas, así como la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta Inmaculada Oria. Como suplentes están Begoña Folgueiras, Julio Alberto Castillo y Mari Carmen Arenas. Asimismo, otro de los nombre destacados de esta lista es el del exalcalde de Santa Fe Sergio Bueno, un nombre propio que regresa, tras haberse apartado de la política en 2014 al verse envuelto en diversos procesos judiciales de los que recientemente ha sido absuelto. Tras él se encuentran la secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Granada, Isabel Abadía Buj, y el alcalde de Padul, Manuel Alarcón. Por su parte, la lista al Senado que encabeza Zubeldia está integrada por la exdelegada de la Junta de Andalucía en Granada Sandra García, y el exparlamentario Javier Aragón. Como suplentes de Zubeldia se encuentra la excoordinadora del IAM Ana Belén Palomares y el que fuera concejal en Motril Manuel Domínguez; de Sandra García son Abelardo Vico y Carolina Santaella; mientras que de Aragón, Iluminada Jiménez y Fernando Machado.

Lo elemental ya se había anunciado en los días precedentes y Vox es la única fuerza de las cinco que aspiran a tener representación que no ha publicado sus nombres salvo la cabeza de lista Macarena Olona, además de la posibilidad de que el hostelero Manuel Martín sea el número dos.

Ya no hay vuelta atrás. Las candidaturas oficiales que ayer enviaron los partidos a la junta electoral provincial son las listas definitivas . Las 'plantillas' con las que las formaciones se jugarán en Granada los siete escaños que se reparten en el Congres o y los tres del Senado.

La única mujer cabeza de lista de los principales partidos

En la lucha por el espectro de la derecha Vox no está dispuesto a renunciar a ninguna provincia como ya le manifestó a Pablo Casado y, precisamente Granada está marcada por este partido como una de las demarcaciones donde tienen opciones de reeditar el éxito del 2-D. De hecho, Vox ha elegido a una representante con cartel como la alicantina Macarena Olona, que fue jefa a nivel autonómico de la Abogacía del Estado del País Vasco y que tiene una trayectoria en la lucha contra el fraude coronado por su investigación del caso Mercasa que implicaba a PP y PSOE en el desvío de comisiones a una empresa del Ministerio de Agricultura. Se da la casualidad, además, de que Vox será el único partido en las papeletas que presenta como cabeza de lista al Congreso en Granada a una mujer. De este modo, el partido a priori menos interesado por el feminismo tendrá esta particular singularidad en la lucha provincial del 28-A. Tras Macarena Olona, el número dos será para Manuel Martín, un conocido hostelero de la Costa que ha acudido a la llamada de su amigo Santiago Abascal. El resto de la lista no ha trascendido.