Los precios comienzan 2024 con una ligera bajada en Granada, aunque aún más caros que hace un año

Llenar la cesta de la compra en Granada durante la cuesta de enero ha resultado ligeramente más barato que hace justo un mes. No es una gran reducción, pero los precios bajaron un -0,1% respecto a diciembre de 2023 en la provincia. Parece que la tendencia alcista de los costes de los bienes y servicios ha frenado su velocidad de subida durante los últimos 12 meses, pero a pesar de desacelerarse, esta no ha dejado de crecer. Al menos no durante el pasado año.

Y es que pese a que los costes de los bienes ha sido en general menor que en diciembre, si comparamos los precios de este mes de enero de 2024 con los de enero de 2023, se puede comprobar como todo nos sale más caro que hace un año. Concretamente un 3,8% más caro.

Esta es la principal conclusión que se extrae este jueves del nuevo dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero de 2024, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a que todo está más caro que hace un año, hay que destacar que la tendencia parece haberse frenado. Si hace solo tres meses la diferencia era casi abismal, el frenazo de la inflación que se está viviendo da un respiro al bolsillo de los granadinos. Sólo de noviembre a diciembre, el encarecimiento de los bienes fue de un 0,1%, mientras que, como ya se ha comprobado, de diciembre a enero incluso se ha revertido la tendencia.

En los últimos 30 días destaca la subida de precios en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (un 3,7%), seguido del incremento en el precio de las bebidas alcohólicas y tabaco -como suele ser habitual con cada cambio de año- (3,2%). Por otra parte, ha bajado el precio en ropa y calzado motivada por las rebajas (-14,5%), y en ocio y cultura (-1,8%).

Respecto a la variación anual de como acabó enero de 2023 a como ha acabado enero de 2024, el IPC destaca la subida anual de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento en sólo 12 meses del 7,3%; y en restaurantes y hoteles (6,8%). Mientras, no ha bajado el precio de ninguna categoría. La única subida menos acentuada fue la del precio del transporte, con un +0,4%.

El dato de la reducción de precios en enero de 2024 en Granada es destacado, pues es la única provincia en la que los precios bajaron respecto a diciembre. En Andalucía, la media fue al alza (+0,1%), mientras que a nivel nacional el IPC también subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior.