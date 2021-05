El presidente de Farmaindustria cuestiona en Granada que la liberalización de la patente de la vacuna del Covid-19 solucione los problemas de suministro

El presidente de Farmaindustria y consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte, indicó esta mañana en Granada que la suspensión de la patente de la vacuna contra el Covid-19 no "va a solucionar a corto o medio plazo" el problema del suministro de las dosis. López-Belmonte realizó esta reflexión antes de participar en una nueva edición de “Diálogos con la Sociedad, iniciativa impulsada por el Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR).

"Estamos viviendo momentos muy complicados", añadió el presidente de Farmaindustria, que valoró que existe una confusión entre "dos conceptos distintos, uno es la patente y el otro el suministro de la vacuna". "Hasta antes de la pandemia la producción mundial de vacunas estaba en cuatro mil millones de dosis y actualmente son doce mil millones", expuso para, a continuación, indicar que "no creemos que liberalizar las patentes vaya a mejorar" la distribución de las mismas. En este sentido, añadió que desde "hemos hecho más de 250 acuerdos con otras compañías, y si no se han hecho en más lugares del mundo es porque no hay disponibilidad tecnológica" para realizarlos.

"Ceo que no va a ser la solución que espera la sociedad", reflexionó el consejero delegado de Rovi sobre la suspensión de la patente, aunque destacó que "cualquier iniciativa que vaya en que haya una distribución equitativa de la vacuna creo que es de alabar". "Desgraciadamente creo que lo que tenemos es un problema serio de gestionar las expectativas. La primera vacuna se aprobó en noviembre del año pasado, la primera inoculación fue en la primera quincena de diciembre. Estamos en mayo", recordó el relación con la carrera frenética que ha vivido la ciencia en este último año en la búsqueda de una solución para la crisis del coronavirus. "Es un tema muy complejo y me preocupa que no se banalice y se creen expectativas que no se pueden cumplir".

López-Belmonte trabaja para Laboratorios Farmacéuticos Rovi desde 1994. En octubre de 2001 fue nombrado director general y desde octubre de 2007 es el consejero delegado de la sociedad, liderando la salida a bolsa de Rovi en diciembre de ese mismo año. Ha sido vicepresidente del Consejo de Gobierno y Junta Directiva de Farmaindustria, que es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España. Esta entidad agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos innovadores establecidos en nuestro país.

El presidente de Farmaindustria participó en Diálogos con la Sociedad, donde abordó cómo contribuye el sector farmacéutico en la mejora de la salud de la sociedad. El evento contó con la asistencia e intervención del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; y la presidenta del Consejo Social, María Teresa Pagés.

Rovi cuenta con una planta en el PTS desde 2007 y proyecta una planta de fabricación adicional en Escúzar. En la instalación del PTS se fabricará el principio activo de la vacuna contra la Covid-19 de Moderna.