La presión hospitalaria por coronavirus vuelve a bajar en Granada

El coronavirus en Granada se mantiene estable en las cifras adecuadas para su población. Se siguen manteniendo los casos más cerca de la veintena que de la treintena, al igual que las tasas de incidencia, que inician la semana a la baja. Todo con una presión hospitalaria que se va mermando poco a poco y sin sumar fallecimientos otro día más.

La Junta de Andalucía ha notificado 21 contagios por Covid-19 en la provincia en las últimas 24 horas, cifra acorde a los últimos días de la semana pasada, y que confirman que la pandemia está bajo control a pesar de la llegada del frío, el aumento de los contactos en interiores, y la situación grave que hay en provincias próximas como Málaga, y que por suerte no se han transferido a la provincia. Y además, el número de curados vuelve a ser mayor que el de contagios, reduciéndose así la cifra de casos activos.

Granada se consolida como la segunda mejor provincia en incidencia del Covid solo por detrás de Sevilla, con 27,2 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, menos con los que se cerró la semana pasada; y también la segunda mejor en perspectivas para los próximos siete días, también tras la sevillana, con 13,5 casos, lo que baja la expectativa de los 30 como estaba situado el rango el viernes.

Pero mejor que los contagios es que la hospitalización no solo no repunta si no que se merma y Granada está muy cerca de bajar de la decena de ingresados en planta Covid. Aunque el parte habla de un nuevo ingreso, la situación real es que se baja en dos personas hospitalizadas a nivel general.

Así, quedan en planta 12 personas, mientras que en UCI se mantienen cuatro pacientes. En total son 16 personas. En todo esto la vacunación es clave. Contra el coronavirus ya hay 747.565 granadinos completamente vacunados y quedan unos 12.000 por recibir la segunda.