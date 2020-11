Cota de nieve a 1.500 metros: El radical cambio en el tiempo que se espera la próxima semana en Granada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cambios importantes en el tiempo en Granada de cara a la próxima semana. Se espera que las temperaturas bajen de forma considerable y también, por fin, se prevén lluvias. Éstas llegarán a partir del miércoles, jornada en la que la cota de nieve se situará en los 2.100 metros para bajar el jueves a los 1.900 e instalarse en los 1.500 el viernes.

La previsión para la capital indica que el domingo la máxima se quedará en 17 grados. Esto supone un cambio notable con respecto a los últimos días, en los que las temperaturas han llegado a acercarse a los 25, como ocurriera el miércoles y jueves. Y si la mínima el pasado sábado 14 estuvo en los 11 grados, el domingo apenas se llegará a un grado positivo.

En Granada capital la máxima rondará los 19 grados el lunes y el martes, cuando la mínima se quedará en 5. El miércoles se espera lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 18 grados. Más frío será el jueves, con lluvia y el termómetro entre los 5 de mínima y los 15 de máxima. El viernes podría llover de nuevo. El mercurio se quedará por debajo de los 12 grados y la cota de nieve se sitúa en los 1.500 metros.

En Baza mañana se rondará el grado positivo de mínima y no se superarán los 15 de máxima. Como en la capital, podría llover a partir del miércoles, aunque será el viernes cuando posiblemente las precipitaciones sean de más entidad. Para ese día se prevé que el termómetro oscile entre los 6 y los 9 grados, registros propios de este mes.

Situación muy similar en Guadix, donde se esperan nubes a lo largo de los próximos días. El domingo se esperan 16 grados de máxima y 3 de mínima. Más invernal será la jornada del viernes, con 9 grados en las horas centrales del día y 5 como valor más bajo.

En la Costa, estabilidad el domingo y en la primera mitad de semana. El mercurio llegará en estos días a los 18 grados de máxima y no bajará de los 9. A partir del miércoles se esperan lluvias, aunque no habrá, según la Aemet, grandes cambios en el termómetro. Sí se espera más frío el viernes, cuando no se superarán los 16 grados.