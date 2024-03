La afirmación de la Aemet sobre el tiempo en Semana Santa en Granada: "En estas fechas las precipitaciones son frecuentes"

La Semana Santa de acerca y son días de mirar al cielo. Este año, qué duda cabe, de nuevo las previsiones meteorológicas serán analizadas pormenorizadamente. Son jornadas de planes vacacionales para unos y de profunda religiosidad para otros. Todos, estos y aquellos, esperan el pronóstico del tiempo.

Lo cierto es que queda todavía como para tener una previsión certera de cómo será la meteorología en esos días en la provincia de Granada. Lo que la Agencia Estatal de Meteorología sí se señala en un pormenorizado análisis hecho público con datos de los últimos años es que "en estas fechas las precipitaciones son frecuentes" y que predominan los días nubosos, seguidos de los cubiertos, "siendo los días despejados los más escasos".

Esta afirmación no puede sorprender a estas alturas. Rara es la Semana Santa en la que una nube no se cruza en el cielo y no es infrecuente que hermandades y cofradías cambien de planes sobre la marcha ante la posibilidad de lluvia.

¿Y qué dice este estudio sobre los últimos años? Se recogen datos de Granada desde el año 1981 al 2023. Se analizan todas la variables y se determina que prácticamente uno de cada tres 28 y 29 de marzo, en estas latitudes, llueve. En concreto, el estudio determina que el 27,9% de los 28 de marzo -jornada que este año es Jueves Santo- y un 23,3% de los 28 de marzo -jornada en la que en este 2024 cae el Viernes Santo- ha caído lluvia en Granada.

La recopilación de estos 42 años de datos determina además que en la última semana de marzo, entre los días 24 de marzo y 1 de abril, en Granada se registran entre dos y tres días de lluvia. En este informe señala igualmente que los datos de precipitaciones recogidas no son precisamente exuberantes. En esta zona de la Península la lluvia media de las últimas cuatro décadas para el periodo señalado es de 11 litros por metro cuadrado. Ha habido años con más agua y años con menos. Así, en 2004 se registraron 78 litros por metro cuadrado. Otros años no cayó ni una gota.

En el 18,6% de los años escrutados no ha habido ningún día de lluvia. En un 14% hubo una jornada con chubascos, en un 18,6% fueron dos los días con precipitaciones y hasta en el 16,3% de los años las jornadas con agua fueron tres. Cuatro o más días de lluvia entre el 25 de marzo y el 1 de abril son poco frecuentes.

La Agencia Estatal de Meteorología señala en varias ocasiones en este estudio que estos datos no son una predicción para la Semana Santa de 2024 sino un resumen de cómo han sido los días entre el 24 de marzo y el 1 de abril desde el año 1981 al 2023.