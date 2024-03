Cuando Granada fue una isla entre el Mediterráneo y el Atlántico

Un grupo de científicos a bordo del buque americano Joides Resolution participaron desde el 11 de diciembre hasta el 9 de febrero en la Expedición 401 del International Ocean Discovery Program (Programa Internacional para el Descubrimiento de los Océanos), que persigue conocer la evolución tectónica y cierre progresivo del estrecho de Gibraltar y el impacto que esto ha supuesto en el mar Mediterráneo, en la circulación marina con el Atlántico y en el clima global.

En la actualidad, el intercambio de agua marina entre el Mediterráneo y el Atlántico se produce exclusivamente a través del estrecho de Gibraltar. Hace unos 8 millones de años, sin embargo, había dos estrechos y un archipiélago de islas. Por un lado un pasillo sur y otro otro estrecho en lo que ahora es la cuenca del Guadalquivir, explica el profesor de la Universidad de Granada (UGR) Francisco Javier Rodríguez Tovar. Este investigador, catedrático de Paleontología fue seleccionado para participar en este proyecto debido a su especialización en el estudio de las trazas fósiles, “las huellas que dejan los organismos en los sedimentos”, disciplina denominada icnología. Del análisis de las trazas logradas en este proyecto se puede determinar qué, cómo y cuándo ocurrió entre hace 8 y 5 millones de años.

La misión científica del programa internacional de descubrimiento de los Océanos, desarrollada bajo el nombre IMMAGE (Investigating Miocene Mediterranean-Atlantic Gateway Exchange, Investigación del intercambio mediterráneo-atlántico del Mioceno), ha reunido en el buque oceanográfico a 27 científicos de todo el mundo con el objetivo de investigar la evolución del estrecho de Gibraltar y los estrechos subbético y rifeño desde hace 8 millones de años.

Rachel Flecker and @FJavierHernnde2 reflect on the end of the cruise and the invaluable contributions of the @TheJRstaff. UK IODP Newsletter February 2024 https://t.co/EIyy2yYvQF via @issuu @IMMAGEland2sea @uk_iodp @ECORD_IODP @IACT_divulga pic.twitter.com/UdaHs1GAZd