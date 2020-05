La propuesta del bipartito para aprobar las cuentas: destinar un 2,2% al Covid

El viernes concluyeron en el Ayuntamiento las comisiones especiales sobre presupuestos con las que el bipartito ha propuesto a los grupos de la oposición su plan para aprobar las cuentas de 2020 con el objetivo de obtener su apoyo y dejar de tener prorrogados los presupuestos de 2015. Ya advirtió el concejal en una entrevista a este periódico que el objetivo era aprobar el expediente presentado en febrero e inmediatamente después destinar una partida importante al Covid-19. Esa cantidad es la que se ha estado negociando con los grupos y la concesión que ofrecía el bipartito para sacar adelante los presupuestos frente a la posición de los grupos de negociar unos nuevos adaptados a la situación. Esa propuesta de fondo económico para el coronavirus y sus efectos en la capital ha sido de un 2,22% del presupuesto. Es decir, de unos 4 o 5 millones de euros.

Una opción que desde el grupo municipal de Podemos-IU critican por insuficiente. Además, denuncian que no se hayan aportado las cantidades ahorradas por cada Concejalía en este tiempo para saber el ahorro que se podría destinar al coronavirus y las medidas sociales y económicas que requiere la ciudad.

“Lo que han presentado es lo mismo que presentaron en febrero para después hacer unos reajustes para dotar ese plan de contingencia”, ha explicado el concejal de Podemos-IU Paco Puentedura, que advierte de más dudas ya que por ejemplo de ese porcentaje a anunciado para el plan de contingencia “sólo comprometen una parte no ejecutada de aproximadamente 600.000 euros que viene de lo ahorrado principalmente en fiestas como el Corpus o las Cruces. El resto lo condicionan a que, literalmente, se porten bien los ingresos”.

Según Puentedura, no se puede aceptar que el gobierno no haga sus deberes y presente sus cuentas y partidas de ahorro y confíe la dotación del plan a que los ciudadanos paguen sus tasas e impuestos y no bajen los ingresos.

Para Podemos-IU, el equipo de gobierno puede hacer un “esfuerzo mayor”. De hecho, el grupo va a presentarle un plan en alegaciones en el que, atendiendo a las grandes partidas del presupuesto, se pueden destinar más del doble, más de diez millones de euros, a ese plan de contingencia por la emergencia sanitaria, social y económica del coronavirus.

¿De dónde saldrían? Revisando partida por partida, Podemos-IU propone varias líneas de provisión de dinero. En el caso de los ingresos, “hay dos conceptos importantes. En el presupuesto se refleja la subida del IBI que supondrá 1,8 millones extra, que proponemos se destinen íntegramente a este plan, al igual que cualquier ingreso extra del Ayuntamiento”. “Además, en septiembre u octubre se cobra la actualización de los tributos del estado, este año los del ejercicio de 2018”, y tirando a que sea lo mismo que el año anterior, serían 3 millones de euros, también que se podrían mandar directos al plan.

En cuanto a los gastos, Podemos-IU recuerda que no se han gastado los vinculados a actividades económicas y servicios no prestados por la parálisis de estos meses. Así, “se ha ahorrado parte del mantenimiento de edificios públicos e instalaciones deportivas por valor de unos 500.000 euros”. Y otros 800.000 por el recorte de consumo eléctrico. “Además se puede contar con un ahorro del contrato de basura. El equipo de gobierno dice que son 600.000 pero pueden ser hasta dos millones de euros”. Según Puentedura, cada mes se paga a Inagra 3,2 millones, de los que la mitad (1,5) es por limpieza de la ciudad y de la otra mitad, un millón es de recogida de basura doméstica y 500.000 euros, de industrial, que “en estos meses se ha reducido, por lo que en tres meses se podría ahorrar 1,5 millones”. Más otros 500.000 de tratamiento de basura industrial.

“También ha habido un recorte del mantenimiento de las zonas verdes, además con la mitad de la plantilla de baja estos meses”, de los que se podrían sacar otros 600.000 euros.

Y así de más partidas y contratos. Y en el Capítulo 1, el de personal. “Ahí también hay que hacer esfuerzos. No se puede plantear mantener la estructura de altos cargos y de organismos autónomos cuando hay gerentes y directores que cobran más que el presidente del Gobierno. Puentedura plantea reducir puestos directivos y salarios en Emucesa, Gegsa y eliminar la duplicidad de coordinadores de área y directores de área en el Ayuntamiento”. De puestos se podrían ahorrar 500.000 euros.

“Además, el concejal de Personal anunció que hay un colchón de 3,5 millones como consecuencia de plazas vacantes, jubilaciones que se van a producir y ofertas de empleo que se retrasan y ya no serán para este ejercicio, por lo que esta cantidad puede ser íntegra para sacar plazas de refuerzo de Servicios Sociales y de programas de recuperación”, propone Podemos-IU, que recalca la ‘curiosidad’ de que del área de Presidencia y Contratación “no se haga ningún esfuerzo de reducción de gastos”.

Y hay más partidas de donde sacar para el plan de contingencia y que Podemos-IU incluirá en su propuesta, como pedir a Cetursa que la partida de más de 100.000 euros que da al Ayuntamiento en forfait no sea en pago en especie sino dinerario.

Por otro lado, “hay actividades en Cultura que no se han realizado y otras que habrá que modificar su celebración”, como todos los festivales y eventos desde marzo. De este área podrían ser unos 300.000 euros que, según Puentedura, “se pueden destinar a apoyar al sector, muy afectado durante esta crisis, mediante la creación de actividades compatibles en la calle y en internet”.

“Estos son solo algunos ejemplos”, ilustra Puentedura, que lamenta que el equipo de gobierno “anuncie un ahorro que no es real” ya que “son incapaces” de mostrar en un documento negro sobre blanco las partidas que se ahorrarán de forma detallada por Concejalía.

Según Puentedura, “hay una falta de compromiso y no presentan ningún reajuste. Son incapaces de sacar partidas concretas, por lo que creemos que es urgente un compromiso para esas medidas urgentes de apoyo a los más vulnerables y perjudicados en esta crisis”, potenciando el área de Servicios Sociales, desempleados, hostelería, comercio y turismo. “Aún tienen la oportunidad de presentar un plan de contingencia con una modificación del presupuesto".

Otra opción es pedir al Gobierno la moratoria de un año del pago de los 13 millones de préstamos.“Sólo comprometen el esfuerzo no al ahorro en partidas sino a que los granadinos sigan pagando”, lamenta el concejal, que asegura que es difícil plantear una negociación si no prevés medidas. El grupo tiene voluntad de presentar estas propuestas al equipo de gobierno y negociar el Pacto por Granada.