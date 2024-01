La provincia de Granada, hacia el futuro de las ciudades inteligentes

De la capital a la Costa, pasando por el Área Metropolitana, terminando por el Poniente. De la administración a la empresa. La coincidencia es total: las ciudades del futuro serán inteligentes y la inteligencia artificial será la vía para mejorar la gestión de los servicios públicos. Granada Hoy ha juntado con motivo de su vigésimo aniversario a seis de los principales alcaldes de la provincia de Granada para debatir sobre la "Eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los servicios urbanos", un Desayuno de Redacción moderado por la directora Lola Quero y organizado por Grupo Joly, y que contó con el patrocinio de Sando, la multinacional que este 2024 celebra medio siglo de vida. El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y sus homólogas Loli Cañavate (Armilla) y María Merinda Sádaba (Las Gabias), además de los regidores de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya; de Loja con Joaquín Camacho; de Maracena con Julio Manuel Pérez; además de Jorge Gámiz, director general de Conservación y Energía de Sando; y Francisco Javier Álvarez, delegado de Andalucía de Althenia Sando.

Durante el desayuno-coloquio se expusieron los avances en la implementación de la denominada Smart City en sus respectivos municipios. Un análisis "desde el prisma de seis modelos distintos, de seis municipios de la provincia, la capital, otros que crecen en población en el Área Metropolitana y la Costa, y Loja como representante del mundo rural y la provincia", anticipó Quero. Y se llegaron al final a puntos en común en todos ellos, y en experiencias tanto ya desarrolladas como otras piloto que han tenido éxito en su aplicación. Una toma de datos a través de sistemas de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías que en una primera fase de implantación están sirviendo para conocer los hábitos de los vecinos en materias, sobre todo, de tráfico y limpieza, pero que también se aplican en sostenibilidad y en paliar problemas como el de la escasez de agua, utilizando de forma más racional el líquido elemento. Las miradas cómplices de todas las alcaldías presentes, los gestos de afirmación, y contar las experiencias de cada Ayuntamiento sirvieron para mostrar, una vez más, que los problemas y las soluciones son comunes. Y que la coordinación entre administraciones, es básica para implantar las ciudades inteligentes. "Es principal para que no haya territorios donde haya desarrollo y otros no", concluía en una de sus intervenciones la regidora de Las Gabias Meri Sádaba.

La primera intervención corrió a cargo de la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, quien destacó la planificación que desde hace años lleva realizando el Ayuntamiento de Granada para su digitalización. Por ejemplo, el reciente anuncio de la plataforma Syrah, la cual puede crear modelos predictivos que permitan simular el impacto de emprender diferentes estrategias encaminadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de "utilizar la información, la digitalización para mejorar los servicios y para mejorar calidad de vida de vecinos". "Granada es una ciudad de ciencia, innovación y tecnología, que son una industria consolidada que sigue creciendo", se congratuló la regidora de la ciudad, que en esta primera intervención marcó una de las pautas que han de regir la progresiva implantación de las smart cities: la "gestión conjunta del agua, los residuos, de la movilidad, y compartir las estrategias de conocimiento que tiene que transferirse y llegar al ciudadano".

Movilidad

Carazo también se refirió en cuanto a movilidad al reto que supone la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, que conllevará "favorecer el transporte público, incluido en Metropolitano de Granada". Para ello los datos que se tomen "con sensores de aforo, control de acceso en todos los puntos metropolitanos, matrículas y tipos de vehículos nos permitirán conocer los desplazamientos de tráfico, matriculas y tomar decisiones".

Una coordinación que además es clave en municipios metropolitanos que prácticamente están unidos entre ellos y con la capital. Ahí entra en juego la smart city en la movilidad. Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, destacó en plan desarrollado por su municipio marcado por la llegada del Metro y en los próximos meses con la conexión ciclopeatonal del PTS. "Nuestra estrategia DUI, se centra en accesibilidad y movilidad sostenible que entendemos debe ser pionera en la smart city a la que aspiramos, priorizando la peatonalización y facilitando el acceso a medios como Metro, autobuses o la bicicleta". También se avanza

Maracena tampoco tiene ya fronteras físicas con la capital. Julio Pérez, su alcalde, por ejemplo, aprovechó para avanzar algunos de sus planes como crear un "carril verde" en la actual vía de conexión con la ciudad y "cerrar el anillo", también "verde", con Albolote. Porque las smart cities deben "hacer atractivas las ciudades a los vecinos". Por ello, información como el tráfico se podrá seguir en el municipio a través de pantallas y una aplicación gracias a la colocación de sensores para la lectura de datos.

Meri Sádaba aludió aún a las mejoras en infraestructuras que necesita Las Gabias, una población que aspira a alcanzar los 30.000 habitantes en un futuro próximo, y que por ello necesita adoptar un modelo de ciudad inteligente y "hacernos con datos para reaccionar lo más rápido y mejorar calidad de vida". "Vemos como problemas comunes tenemos soluciones comunes", dijo asimismo la alcaldesa gabirra que lamentó también que "no estén llegando las ayudas europeas" en forma de fondos NextGeneration.

Turismo

En Almuñécar y Loja no hay relación directa con la capital pero manejan proyectos clave en movilidad. En la ciudad costera la tecnología dará respuestas al proyecto para la peatonalización de calles, sobre todo de un paseo marítimo que en verano ve pasar a 100.000 personas, por lo que el conocimiento de los flujos y los datos se presenta clave. "Tenemos que facilitar que ciudadanos movilidad sostenible", explica Juan José Ruiz, su alcalde. E introduce la variante turística y aprovechar que ahora se puede saber "en tiempo real" lo que busca un visitante, desde un restaurante a un aparcamiento. De esta misma manera desarrollan una aplicación donde un vecino avisa de un problema y se establece un diálogo con el Ayuntamiento, "haciendo un seguimiento hasta que se soluciona".

Seguridad

En Loja, "la puerta de entrada a Granada" según su alcalde Joaquín Camacho, desde hace siete años se desarrolla una estrategia de desarrollo sostenible "que está dando sus frutos", y que no solo se aprovecha para asuntos como el tráfico con la lectura de matrículas, sino que esto contribuye también a una mayor seguridad en las ciudades. Aun así, "si no hacemos partícipes a los ciudadanos de este modelo de smart city no lograremos optimizar las tecnologías". Un punto, el de la seguridad, donde también puso su énfasis su compañero de Maracena, que incidió en que la información de sus ciudadanos está protegida en el Ayuntamiento con tres cortafuegos informáticos y copias en dos sistemas operativos distintos.

Limpieza y agua

Uno de los retos que se plantea también con la smart city es la recogida selectiva de residuos con la implantación del contenedor marrón, el cual permitirá que no todos los días se tengan que recoger basuras en función del llenado del propio contenedor con sensores, optimizando las rutas, algo que en lo que trabajan Armilla, Las Gabias o la propia capital. Sin embargo, el alcalde de Almuñécar fue más allá, y dijo que las nuevas tecnologías deben ayudar a conservar y gestionar el agua "para que no se pierda una gota" y más con "la actual situación de sequía". "Tenemos que empezar a trabajar para saber reutilizar el agua, cómo la regeneramos, y hacer infraestructuras", explicó Ruiz Joya, quien anticipó que se están planteando instalar una desaladora en Almuñécar.

Problema que en Loja se repite, aunque "tengamos 27 captaciones de agua". Camacho explicó un sistema de telecontrol en los depósitos de agua que abastecen a las 21 pedanías del municipio que reparan cualquier problema antes de que se recurra al corte del suministro. Ejemplo práctico de smart city en el ámbito rural.

En este punto tuvieron mucho que hablar desde Sando. Francisco Javier Álvarez explicó cómo en Málaga ya están desarrollando tecnología en jardines de la ciudad. "Estamos sensorizando zonas con toma de datos de temperatura, CO2, y así crear un mapa de calor y ver las bonanzas que aportan determinadas especies vegetales para poder implantar en otras ciudades". También se mide la cantidad y el tipo de agua para el riego más eficiente.

Para Jorge Gámiz, hay dos amenazas para la smart city: "la escasez de agua y el coste de la energía". El director de Conservación de Sando habló de "recargar acuíferos" como un asunto clave, pero también las fugas de agua. Y dio el dato de que el 75% de los municipios de la provincia de Málaga las sufren. Por eso en la multinacional trabajan con sistemas que "permiten detectarlos". Además, en cuanto a la desalación de agua de mar, explicó que en países del "tercer mundo" hay empresas con experiencia que "desaladoras portátiles", un modelo que "hay que usar".

Y también introdujo la variante de la Conservación, anticipar futuras actuaciones en infraestructuras para adaptar los presupuestos a las administraciones públicas. Así contó un proyecto en colaboración con la Universidad de Granada "para sensorizar pavimentos y medir temperatura, deformación y color para saber cuándo actuar sobre él".

Sensores, información y cribado de datos a gran nivel para ir a lo concreto, casi al "puerta a puerta", y conseguir hacer que las ciudades de este siglo de tanta expectativa también puedan ser amables. Y habitables.