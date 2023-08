El PSOE tacha de "sectario" el uso que hace la alcaldesa de Granada de la agenda institucional

El Grupo Municipal Socialista, a través de su edil Juanjo Ibáñez, ha denunciado este jueves “el uso sectario que hace Marifrán Carazo de la agenda institucional del Ayuntamiento de Granada al excluir a la oposición de la misma”. Según Ibáñez, “no es la primera vez que ocurre. Es más, se trata de un hecho que se viene repitiendo desde que se iniciara el mandato hace dos meses".

"El Grupo Socialista se ha enterado por la prensa de eventos institucionales a los que el Ayuntamiento ha sido invitado y que jamás han sido compartidos por el equipo de Gobierno con el resto de la oposición. No puede ser que el Grupo Socialista quede expulsado de eventos como el de la presentación del cartel del Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa, la inauguración de la iluminación de los puentes de la Carrera del Darro o el evento de hoy mismo, en el Palacio Municipal de los Deportes, en el que la Federación Española de Baloncesto hace entrega a la ciudad de un regalo simbólico. Este caso es aún más grave porque la gestión para traer a Granada a la Selección Española de este deporte fue realizada por Paco Cuenca como alcalde. La elegancia no es una virtud de Carazo, tal y como queda puesto de manifiesto una y otra vez”, ha dicho Ibáñez.

En palabras del concejal, “estamos hablando de unos hechos muy graves. La agenda institucional del Ayuntamiento no es exclusiva del PP, pero Carazo no deja pasar un solo momento para sacar a pasear el rodillo de la mayoría absoluta, incluso para apropiarse de aquello que es de todos los representantes de la ciudadanía que tenemos cabida en el Pleno del Ayuntamiento.” De todas formas, ha recordado Ibáñez, “ya estamos viendo que la derecha no tiene tapujos para confundir las cosas. En Extremadura, Vox también ha hecho también recientemente un uso sectario del gobierno regional”.

Según el edil socialista, “la llegada de Carazo al Ayuntamiento ha supuesto un retroceso en transparencia y en calidad democrática respecto al mandato anterior también en este sentido. Durante los dos mandatos de Cuenca (2016-2019 y 2021-2023), su Gobierno puso en marcha una agenda compartida a la que tenían acceso todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Granada en la se colgaban, de manera transparente, todos los eventos de carácter institucional que llegaban al Consistorio".

"En la comisión donde se abordan estos asuntos, celebrada el mes pasado, ya tuvimos la oportunidad de denunciar lo que estaba pasando poniendo ejemplos sobre la mesa. Aquel día, el equipo de gobierno de la ciudad se comprometió a solucionar lo que, según sus palabras, fueron errores sin intención. Dos semanas después hemos podido comprobar que Carazo insiste y, en consecuencia hemos dejado de considerar estos hechos como un error. Más bien parece una estrategia, la de borrar a los grupos de la oposición, devolviéndonos a los peores tiempos del PP de Torres Hurtado que ya sabemos cómo terminaron”.