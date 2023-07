Una queja vecinal por el ruido de un taladro acaba con dos investigados por agresión a agentes de la Policía Local de Granada

Un hombre fue detenido y su pareja investigada por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad en Granada en un suceso que comenzó con una llamada a la Local por las molestias que causaba el ruido de un taladro en una vivienda de La Chana.

Según indica el cuerpo policial a través de sus redes sociales, los hechos ocurrieron la noche del martes sobre las diez de la noche. Minutos antes de esa hora se recibió en la sala una llamada en la que se indicaba que en un piso de La Chana se estaba de reformas. "A pesar de la hora, continuaban con los ruidos molestos con una taladradora. Envíanos una unidad", señala la Policía Local en su comunicado.

"De malos modos, una mujer abrió la puerta y casi sin mediar palabra dijo: ¡Estamos colgando un riel y no estamos de obra! Acto seguido, llegó su marido, cogió la puerta por el canto e intentó cerrarla con violencia. Un agente estaba en el quicio de la puerta", prosigue el texto, que añade que el agente "no pudo apartarse y la puerta le golpeó fuertemente en la rodilla". La cosa fue a peor. "Tras el incidente -señala la Policía Local sobre lo ocurrido-, la puerta no se cerró y al intentar detener al agresor, la mujer hizo con la puerta lo mismo, aplastando el brazo del agente que intentaba coger a su marido para detenerlo".