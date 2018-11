"Es radicalmente mentira que estar imputado sea una garantía para tu defensa"

Francisco Javier Maldonado dimitió en julio de 2017 como alcalde de Gójar y pidió la baja cautelar en el PP tras la sentencia de la Audiencia en la que se le condenaba a 17 años de inhabilitación por prevaricación. Ahora el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación que interpuso y ha dictaminado que no se ha probado que haya cometido ningún delito. Está en plena fase de "reflexión" sobre su futuro político, aunque ya vuelve a ser militante del PP con el gigantesco carnet que la semana pasada le devolvió Juanma Moreno en la sede del partido. Un carnet que Maldonado apenas si podía sostener con las dos manos.

-¿Cómo ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo?

-Lo más duro ha sido a nivel personal, ese sufrimiento no hay sentencia que lo reponga. Han sido once años, mis hijos tenían 13 y 15 años y durante este tiempo la palabra asociada a mi nombre ha sido corrupción. Dicen que estar imputado es una garantía judicial para tu defensa, lo que es radicalmente mentira, porque te cuelgan el sambenito de imputado y ya eres un corrupto y un ladrón.

-Con la experiencia acumulada, ¿qué postura se debería tomar cuando un político es investigado? ¿Permanecer hasta que se hayan agotado todos los recursos posibles? ¿Dimitir con la puerta abierta a un posible regreso si demuestra su inocencia?

-Hay que abrir un debate jurídico y mediático. La gente puede preguntar cómo es posible que hace 15 meses tres magistrados de la Audiencia Provincial dictaran una sentencia tan dura, y que ahora llegue el Tribunal Supremo y determine que no se ha demostrado ninguno de los delitos que se me imputaban. ¿Cómo es posible que hace 15 meses fuera el mayor corrupto y ahora sea un ciudadano libre de toda sospecha? Es el momento de abrir un debate porque mi hermano ha tenido todos los bienes embargados y con esa sentencia entraba en prisión.

-En cuanto conoció la sentencia de la Audiencia Provincial dimitió como alcalde y se dio de baja de forma cautelar en el PP. ¿Cree que políticos investigados como los seis concejales del caso Serrallo o el propio alcalde deberían dimitir o entiende que deben continuar en sus cargos?

-Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero lo que está claro es que la culpa de esta situación la tenemos los dos partidos principales, tanto el PSOE como el PP, por igual. Basta que te imputen para que el otro partido te condene, y viceversa. Yo dimití de motu propio y dejé mis responsabilidades orgánicas en el partido. Entendí que era mi responsabilidad, lo que nunca entenderé es la postura de Cs, cuando su concejal dijo en un pleno que tenía que dimitir aunque fuera absuelto.

-Fue condenado por una promoción de viviendas por parte de una empresa de la que era socio su hermano. ¿Cree que la mezcla de asuntos urbanísticos y familiares propició en un primer momento su 'condena mediática'?

-Yo he sido perseguido, mi caso es singular. He sido once veces denunciado, ocho han quedado en fase de instrucción y tres veces he sido sentado en el banquillo. En el 2007 me pedían tres años de cárcel y en 2012, otra vez volví al juzgado por una denuncia de los socialistas de la que volví a ser exonerado. Me decían que hasta había falsificado el BOP y me pedían diez años de cárcel. Ha sido una persecución brutal porque Francis Maldonado, con el partido, ha ganado todas las elecciones en un pueblo en el que el PSOE era el partido hegemónico. En Gójar hay actualmente una alcaldía robada con el beneplácito de Ciudadanos.

-El PSOE anunció la semana pasada, cuando se conoció la sentencia del Supremo, que iba a estudiar presentar un recurso en el Constitucional.

-Con tal de no pedir perdón harán lo que haga falta. Apuesto con total seguridad a que no van a presentar este recurso, ¿qué derechos fundamentales se le han conculcado al PSOE? Este caso comienza con un anónimo, una argucia para quitarme de la alcaldía. Cinco magistrados del Supremo dicen que no se demostrado ningún delito y ellos siguen empecinados.

-¿Volverá a la primera línea de la política?

-Soy empresario, tengo dos negocios y acabo de abrir otro en la capital. Ahora toca apoyar a Juanma Moreno para acabar con los 40 años de socialismo. Después llegará la Navidad y abriré un periodo de reflexión. Me he dedicado 22 años a la política municipal y segundas partes nunca fueron buenas. En 2019 volveré al partido y ya veremos.

-¿En estos 15 meses desde la sentencia de la Audiencia Provincial siguió teniendo contacto son Sebastián Pérez, presidente del PP?

-Tengo que agradecerle el apoyo que siempre me ha prestado. Mientras algunos dejaron de ir incluso a mi restaurante por el qué dirán, él confió siempre en mí y no dejó de ir a verme a mi negocio. Su confianza ha sido muy importante en lo político y en lo personal.