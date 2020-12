Si los nombres de Pilar Martín y Antonio Yáñez, los dos primeros granadinos de la residencia Beato Fray Leopoldo en vacunarse contra el coronavirus, ya han pasado a formar parte de la llamada "esperanza al final del túnel" para vencer a la pandemia, los de María Ángeles Moreno y Fernando Santamarina, también lo han hecho. Ella, enfermera de UCI en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, y él, médico de Urgencias, se han convertido en los dos primeros sanitarios del SAS en recibir la vacuna contra el Covid-19 en Andalucía.

Pasadas las 13:30 horas, tres horas y 25 minutos después de que el furgón con las dosis procedente de Guadalajara llegase al almacén del SAS en Atarfe, y una hora después de que Pilar y Antonio recibieran la vacuna en su residencia, estos dos facultativos recibían "con emoción" lo que esperan que sea la clave para llegar al "final del puñetero túnel", como ha explicado Santamarina. Y es que si alguien sabe bien lo que ha sido vivir la crudeza del coronavirus durante estos nueve meses de una lucha que aún continúa, esos son, sin lugar a duda, los sanitarios.

"Ha sido un momento emocionante. Tenía bastante ganas de ponérmela y que sirva para concienciar. Te acuerdas de gente que se ha quedado en el camino. Ha sido emocionante. No ha dolido. No se nota el pinchazo. Hay que hacer que se conciencie la población", indicó Moreno tras recibir la vacuna, que ha sido inyectada por parte de le enfermera de Medicina preventiva Raquel Padilla, que explicó que han tenido "una formación específica cumpliendo todas las garantías" para administrar las dosis. "No es complicado ponerla. Hay que saber diluirla y los tiempos. Tocaba ponerse la vacuna y es una nueva era de esperanza para lograr la inmunidad que ansiamos", manifestó Padilla.

Por su parte, Santamarina se mostró en la misma línea al expresar que "ha sido un momento súper emocionante. Soy voluntario y tenía clarísimo que me tenía que vacunar. Te acuerdas de la gente que se ha quedado en el camino. Animo a que se vacunen porque, si no, esto no se acabará nunca. No podemos dejar a nadie. Viva mis compañeros y el hospital. Nos hemos dejado la piel. Espero que esto empiece a ver la final de este puñetero túnel".