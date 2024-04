La recomendación de aparcamiento para motos que incluye la nueva ordenanza de la zona ORA de Granada

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado inicialmente en comisión informativa la nueva ordenanza de la zona ORA. Y además de la ya anunciada ampliación de las calles que se pintarán de azul para sumar en más de 1.500 las plazas de pago en la capital, o la ampliación del bono para que los residentes en calles con zona azul tengan ventajas para aparcar en toda la zona ORA de la capital, incluye también como novedad la recomendación de aparcar de determinada manera a las motocicletas.

Las motos y ciclomotores no pagan por aparcar en zona azul, verde o roja y eso no se va a cambiar. Pero sí se pide que aparquen de forma que no impidan aparcamiento a vehículos o que ocupen demasiado. Por eso, en el texto se incluye la recomendación de que aparquen perpendicular a la calle, es decir, como si fuera en batería para un coche. Y es que se ha visto la casuística de motos aparcadas en línea imposibilitando aparcar coches y reduciendo el espacio para ello. El objetivo es mejorar la eficiencia de los aparcamientos gracias a un mayor orden en el aparcamiento de las motos.

La ordenanza ha recibido dos sugerencias en Granada Decide, una alusiva al costa y otra a la regulación de motocicletas, y ninguna ha sido aceptada. La de las motos pedía directamente prohibirlas en esta zona de aparcamientos. "No lo aceptamos dado que no existe en cantidad suficiente aparcamiento reservado para motos en todas las zonas y queremos de momento mantener esta opción para que no haya problema", ha dicho la concejala de Movilidad, Ana Agudo.

El PSOE ha dicho que la ampliación de la zona azul y del bono al residente "pervierte" los objetivos de la propia zona ora, que busca que haya rotación y disuadir del vehículo privado, por lo que ha calificado la medida de "electoralista".

Vox la ha apoyado, aunque ha dicho que es necesario más aparcamiento para bicis y VMP en la ciudad.

Ordenanza de la convivencia

En la comisión también se ha dictaminado favorable la desestimación de alegaciones a la ordenanza de la convivencia, que pasará a Pleno para su aprobación por avocación de competencias. Se han desestimado las alegaciones del PSOE porque "algunas alegaciones habría conllevado volver al principio en la tramitación por cambios sustanciales" y se quiere aprobar cuanto antes para ponerla en marcha esta primavera. Con todo, se ha planteado abrir un periodo de revisión adicional de la ordenanza de manera genérica a posteriori tras aprobar el texto inicial.

En la comisión, el PSOE ha insistido en una "revisión en profundidad" de la ordenanza a la que presentaron 23 alegaciones. En la votación, PP y Vox han votado a favor y el PSOE se ha abstenido.