¿Se puede recuperar la pasión perdida en la pareja después de muchos años?

Lo más común después de muchos años juntos es que la pasión en la pareja se vaya a apagando. El estrés, la rutina, los niños y la monotonía hacen que la mayoría de parejas pierdan interés el uno en el otro y se reduzcan los encuentros íntimos. Ahora bien, recuperar la pasión es posible si dedicamos tiempo a la relación y probamos cosas nuevas. A continuación te contamos algunos consejos para recuperar la pasión perdida en la pareja después de muchos años.

¿Es posible recuperar la pasión en una pareja?

Sin duda recuperar la pasión en una pareja es posible si se tienen ganas e ilusión por volver a disfrutar de la vida íntima juntos. Al principio todas las relaciones suelen ser idílicas porque nuestras emociones y pensamientos están alterados por sustancias como la dopamina, que nos hacen sentir muy bien. Con el paso del tiempo, la pasión se va apagando. Realmente es algo normal, porque la pasión es una estrategia de la evolución pensada para conservar la especie, con lo que, tras mucho tiempo juntos, es normal que las parejas no sientan la misma llama que al principio.

De esta manera, aunque no es posible recuperar la misma pasión que al principio de una relación, sí es posible crear otro tipo de pasión diferente y totalmente emocionante. Si nos encontramos en una relación madura y con un buen sentido del compromiso, de la intimidad y de la comunicación, podemos volver a sentirnos como al principio.

Si tenemos muchas dudas sobre cómo empezar con este proceso, siempre podemos acudir a un profesional que nos ayude a reavivar la pasión, aunque existen acciones que podemos aplicar por nosotros mismos para poder volver a sentirnos como hace algunos años con nuestra pareja.

En primer lugar, lo más importante es volver a cuidarnos, por nosotros y por nuestra pareja. Con el paso del tiempo y las obligaciones diarias, lo más normal es que nos descuidemos y que no nos importe la coquetería con nuestra pareja, porque ya tenemos confianza. Si bien esto significa que tenemos un grado alto de complicidad, también puede terminar matando la pasión.

De esta manera, una gran alternativa puede ser empezar a cuidarnos de nuevo: ir al gimnasio, cambiar de look, comprarnos ropa nueva, volver a maquillarnos, prepararnos para nuestros encuentros íntimos con coquetería y en definitiva, cuidarnos como hacíamos al principio de la relación, cuando siempre queríamos estar perfectos para nuestra pareja.

Por otro lado, otra de las claves más importantes a tener en cuenta para poder recuperar la pasión perdida es que debemos sincerarnos con nuestra pareja. No por hacer como que no sucede nada cambiará la situación. De esta manera, debemos tener la suficiente confianza como para plantearnos que nos queremos mucho, y que tenemos un fuerte vínculo de complicidad y de compromiso, pero que la pasión no es la misma que antes, ni la atracción, ni tampoco las ganas de mantener encuentros íntimos.

Para terminar con esto, también es importante que la comunicación sea totalmente fluida y dejar atrás los tabús. Sería interesante que las dos personas de la pareja expresaran sus fantasías y deseos más profundos para poder llevarlos a cabo juntos y reavivar de nuevo la llama de la pasión en la pareja. En este punto, existen muchas opciones diferentes, como jugar a ser desconocidos, citarse en un hotel o en un lugar diferente al hogar para salir de la rutina o probar cosa nuevas, como por ejemplo los disfraces eróticos. Este tipo de disfraces son perfectos para mejorar la vida íntima de una pareja y serán perfectas para volver a reavivar la llama de la pasión.

Del mismo modo, para poder reavivar esta llama resulta fundamental dedicaros tiempo y hacerlo poco a poco. Por ejemplo, podréis reservaros un día el fin de semana para vosotros solos, dejar a los niños con la canguro o con los abuelos e incluso reservar una escapada de fin de semana para desconectar del todo. Es fundamental tener tiempo únicamente para vosotros como pareja, sin nadie más de por medio. Además, si vais a tener un encuentro íntimo el fin de semana, podéis ir calentando el ambiente, por ejemplo con mensajes de WhatsApp, durante el resto de la semana, ya que el coqueteo característico de las primeras etapas de una relación, sin duda os ayudará a reavivar la llama de la pasión.

Finalmente, otra de las mejores alternativas para recuperar la pasión perdida en la pareja después de muchos años es atreveros a probar cosa nuevas. Si siempre habéis sido de relaciones tradicionales y nunca habéis probado nada más, los juguetes sexuales serán una gran alternativa para reavivar la llama de la pasión y volver a divertiros y excitaros juntos como pareja. Además, en la actualidad es posible encontrar multitud de opciones diferentes, que irán desde aceites de masaje o lubricantes para los más recatados que busquen nuevas sensaciones hasta juguetes más atrevidos como los vibradores o los succionadores de clítoris. Compartir experiencias juntos con estos nuevos juguetes o sorprender a la pareja con un regalo muy especial y erótico, sin duda será una gran forma de recuperar la pasión perdida en la pareja después de muchos años.