La renaturalización del río Genil de Granada queda fuera de los fondos Next Generation

El río Genil se queda sin fondos Next Generation en Granada. El proyecto no está entre los seleccionados, así lo confirma el documento de la resolución del Ministerio al que ha tenido acceso este periódico. El principal objetivo era que el secarral sobre cemento en el que está convertido el río dejase de serlo para convertirlo en uno lleno de vegetación y fauna.

Este proyecto se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Granada tres veces, la última fue en 2017. Desde Unidas Podemos lamentan que este proyecto presentado a Europa por el PSOE no fuera el pactado en las famosas '55 medidas' para "dar estabilidad a Granada".

"Este no es nuestro proyecto y lo rechazamos desde primera hora. Lo mejor que le ha podido pasar a Granada es que no le dieran el proyecto porque no se iba a renaturalizar el río. Las consecuencias hubiesen sido tener que volver a invertir desde el Ayuntamiento para arreglar este desastre", explica Antonio Cambril, portavoz de Unidas Podemos en Granada, a este periódico.

Los fondos Next Generation han aprobado subvencionar 37 proyectos de regeneración de ecosistemas fluviales -seis de ellos en Andalucía- de los 230 presentados en toda España.

Además, el portavoz añade que "el PSOE está más pendiente de cómo vender las cosas, pero en realidad no se creen un proyecto como este, no tienen sensibilidad. Han decidido no creer en los expertos, que en este caso son Ecologistas en Acción".

El proyecto que presentaba UP tenía como objetivo abrir las compuertas del río para dejar que el caudal bajara de manera libre. Desde la formación morada propusieron levantar o picar el hormigón y dejar que todo lo que "cayera de los árboles" al río crease un nuevo ecosistema. "El tiempo, el agua y la tierra lo harían todo", afirma Cambril.

Este no fue el proyecto que presentó el partido liderado por Paco Cuenca, "el plan era aberrante, no era nada de lo pactado. Había obra y hormigón". Además, "Ecologistas en Acción presentó este documento con un coste que no ascendía a los 700.000 euros, al igual que el de Unidas Podemos. El propuesto a Europa por el PSOE asciende a los casi 4 millones de euros", explican desde la formación morada.

"Es normal que no hayan aprobado el proyecto. Es más fácil que te acepten tres de un millón cada uno, que uno solo plan de esa cantidad", dice Antonio Cambril.

"Nos sentimos traicionados porque capitalizaron un proyecto. Hacen propias ideas ajenas para más tarde no tener la sensibilidad necesaria para ejecutarlas", sentencia el portavoz de Unidas Podemos.

La convocatoria este año de los fondos europeos Next Generation removió la esperanza de que, por fin, pudiera llevarse a cabo una obra de renaturalización, al haber un fondo económico específico para ese fin. Sin embargo, esta esperanza fue pronto eliminada cuando el proyecto presentado por el Ayuntamiento supuso una "tremenda decepción" por parte de otros grupos.

Las asociaciones profesionales y relacionadas a este tema expresaron su rechazo al proyecto que lo vieron como "un intento de renaturalización" y apostaron por un auténtico proceso de restauración que devuelva al río sus elementos naturales, sirva como corredor y conector de biodiversidad, contribuya al aumento del espacio arbolado y genere un verdadero arco verde en un amplio tramo.

Los colectivos ambientales salen a la calle

El próximo viernes 30 de septiembre los colectivos se concentrarán en la puerta del Ayuntamiento a las 9:00 horas coincidiendo, de esta manera, con el pleno municipal. Esto lejos de ser la única concentración, el sábado 1 de octubre a las 10:00 horas se vuelven a manifestar en el Puente Romano del Genil (Paseo del Salón).

"En ambas convocatorias estaremos dando a conocer nuestra nueva exposición sobre la lucha por la renaturalización del Genil de los últimos 25 años", dice Ecologistas en Acción, que presentó un proyecto en 2019 para naturalizar el río que costaría 700.000 euros, frente a los más de 4 millones calculados por la iniciativa del Ayuntamiento.

Loja recibe un 'sí' por parte de Europa por el mismo proyecto

Loja recibirá una subvención de cerca de 3,8 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para continuar con la renaturalización del río Genil a su paso por el casco urbano. La cuantía, que se verá incrementada con un millón euros de aportación municipal, se destinará a la creación de un sendero de 3,5 kilómetros junto a la ribera del río, para unir los Infiernos Altos con los Bajos. Se prevé continuar así con el parque fluvial, denominado Paseo del Genil, que el municipio estrenó a principios de año.

Según reseñan desde el Consistorio lojeño, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de hacer firme la resolución de las subvenciones para la 'Restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos', donde el proyecto del municipio ha quedado en un lugar destacado. Ya estaba preseleccionado, y tras unas subsanaciones requeridas, ahora queda confirmado oficialmente por el Ministerio.

El concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, se ha felicitado por haber conseguido esta subvención y ha destacado que el proyecto competía "por un montante global de sólo 75 millones de euros con otros 36 presentados por entidades locales de toda España, consiguiendo la sexta mejor puntuación". Es, además, uno de los proyectos con mayor cuantía concedida.