Una decena de residencias de Granada, objetivo prioritario de hoy para el Ejército

El Ejército, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), lleva más de una semana limpiando y desinfectando instalaciones de riesgo ante la posible infección por coronavirus en instalaciones de todo tipo en Granada. Pero en los últimos días, ante la evidencia de focos y de muertes en cascada en varias residencias de ancianos de la provincia, esta acción militar se ha centrado sobre todo en estos centros donde reside la población más vulnerable.

La UME tiene prevista para hoy esta tarea en una decena de residencias y centros de mayores de la capital y la provincia, no sólo porque ya se hayan registrado casos confirmados de Covid-19 en alguno de los centros, sino también por la solicitud preventiva que se ha hecho por parte de la dirección de esos lugares o las autoridades competentes.

Los militares limpian hoy en residencias con casos ya confirmados, como la de Domus Vi del Serrallo o Asprogrades, ambas en la capital. También acudirán a otros centros, ya sea por indicios o de modo preventivo por el deseo de anticiparse y evitar males mayores: Claret y Cáritas en Granada, San Sebastián en Montefrío, Geroinnova en Fuentevaqueros, Dehesas Viejas, Santiago Carrillo en Maracena y Nuestra Señora de la Presentación en Huéneja.

Estos planes diarios de la UME a veces se pueden completar en el mismo día y otras no porque, como sucedió ayer, surgen acciones más urgentes. El jueves se supo que una residencia de Cájar (Caxar de la Vega) ha tenido una decena de residentes fallecidos en la última semana (siete de ellos confirmados por coronavirus) y bastantes casos de positivos entre su personal. De forma inmediata, los militares que estaban en otra residencia de Salar se activaron para dirigirse al municipio del sur del área metropolitana y emprender una limpieza profunda.

Según explicaron ayer desde Subdelegación del Gobierno, este tipo de trabajos se hace en los centros sin necesidad de trasladar a los residentes, porque comienzan por las áreas comunes (mientras ellos están encerrados en sus habitaciones) y luego van cuarto por cuarto, trasladando a los ancianos a los lugares que ya han sido limpiados.

En total, la UME ha actuado ya estos días en una veintena de las 74 residencias y centros de mayores de la provincia: Algarinejo, Salar, Huétor Tájar, Loja, Armilla, Pinos Puente, Montefrío o Ballesol, en la capital. En este último centro cercano a la estación de autobuses se ha registrado ya un fallecimiento por coronavirus.

Pero el caso que encendió las alarmas, la primera residencia de la provincia a la que acudió la UME la semana pasada fue la del Balcón de La Zubia, donde al inicio de la crisis se desató un brote que ha provocado al menos cuatro muertes de residentes.

El problema de estos centros no se circunscribe a los residentes (aunque ellos son la población más sensible), sino que se extiende a miles de personas que trabajan en su asistencia y cuidado. Hay decenas de casos positivos, según informan desde los propios centros y de modo extraoficial, dado que la Junta aún no ha aportado datos concretos sobre enfermos y fallecidos en estas residencias de Granada.

Los gestores de las residencias exigen de forma inmediata que se hagan test masivos a todos los usuarios y trabajadores para poder tomar medidas correctas de aislamiento y protección. La limpieza de la UME es una ayuda pero sin esos análisis el foco de la infección puede seguir dentro sin que se ponga freno a su expansión. Advierten de que en pocos días podrían colapsar el sistema sanitario si no se llevan a cabo esas pruebas de inmediato.

La UME también ha actuado estos días en los principales hospitales de la provincia (Virgen de las nieves, PTS y Motril), en centros de salud como el de La Chana o Armilla, casi todos los días en la estación de tren y en el aeropuerto.