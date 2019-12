El servicio de alojamiento de personas sin hogar se queda de nuevo desierto

El procedimiento para contratación de servicios de alojamiento de personas sin hogar en Granada se ha quedado de nuevo desierto. Y ya van dos veces. El expediente ha ido hoy a comisión de contratación en el Ayuntamiento de Granada y el PSOE ha denunciado que no se haya adjudicado y que por tanto se deje en la calle a las personas sin hogar en tiempos de frío.

Según el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, "antes había una entidad que lo desarrollaba y cada año se hacía un refuerzo para dar cobertura a un contrato de servicios de alojamiento de personas sin hogar que permite en un momento dado que como el ayuntamiento tiene plazas limitadas, ampliar el servicio ante picos como el que se pueda dar en invierno.

"Por dejadez, por poner unas condiciones complicadas, o porque ellos no lo consideran importante, ahora las personas sin hogar estarán en la calle sin cobertura porque no hay contrato", ha denunciado Cuenca, que critica al equipo de gobierno del PP y Cs por "no cumplir" y lamenta que anuncien un refuerzo del programa del sinhogarismo cuando "sin contrato no puedes ampliarlo. Las cuentas no cuadran".

Según Cuenca, el único recurso disponible ahora es el pequeño albergue municipal con unas 20 plazas. "Esto hay que solucionarlo en octubre o noviembre para adjudicarlo y que esté listo para esta época de frío", ha dicho.

El concejal de Igualdad, José Antonio Huertas (Cs), ha dicho en la comisión que se va a analizar el aumento de la atención en el centro de alta tolerancia y que se está trabajando para que también puedan competir en este contrato de alojamiento pensiones y hostales de la ciudad.