La situación financiera de la Junta marcará el soterramiento del AVE

El AVE y su soterramiento, la Biblioteca de Andalucía, la Capitalidad Cultural Granada 2031, calidad medioambiental, los acuerdos entre la Fundación y el Consorcio Lorca, el eje Arabial-Palencia, la gestión de la Alhambra, la rehabilitación de Santa Adela, los problemas de luz en la zona Norte o la ampliación del Metro. Toda una batería de propuestas municipales para mejorar una ciudad que "está llamada a hacer grandes cosas" y ser importante en el sur de Europa. Así lo manifestó el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca.

Era la primera vez que este encuentro lo protagonizaba un dirigente del PP al frente de la institución andaluza y así se notaba entre los propios concejales populares que, desde las cinco –hora para la que estaba prevista la visita– aguardaban en el ayuntamiento de la capital.

Veinte minutos después, a pie, sonriente, y acompañado, entre otros, de la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y del delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, Juanma Moreno llegó a la Plaza del Carmen, donde con un cordial saludo protocolario fue recibido por el alcalde de la ciudad, que lo acompañó hasta el interior del Ayuntamiento.

Tras una primera parada en el patio central, la comitiva subió hasta la primera planta del consistorio donde, en el Salón de Plenos, aguardaban "guapitos y ordenados", según bromeó el propio Juan Manuel Moreno, los concejales de Granada, entre los que había varias ausencias.

No estuvieron ni el edil de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, la concejal no adscrita Pilar Rivas, los dos concejales de Ciudadanos que comparten acta en el parlamento andaluz, Mar Sánchez y Raúl Fernández, o miembros del equipo de Gobierno como el concejal de Deportes, Eduardo Castillo, la edil de Cultura, María de Leyva, la de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, o el de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid. Por contra, no faltó ninguno de los ediles del PP, incluidos los recién llegados Jorge Saavedra y Juan Francisco Gutiérrez, que tomaron posesión la semana pasada.

"Cuando uno ve varios ayuntamientos se da cuenta de que este es uno de los más bonitos de Andalucía", manifestó Francisco Cuenca, mientras el presidente andaluz asentía y observaba el lugar donde el último viernes de cada mes se celebra el pleno municipal.

Acto seguido, comenzó la reunión entre ambos en el despacho de Alcaldía que, algo más de media hora después, dio paso a una comparecencia que se hizo corta, sobre todo en cuanto a preguntas de los periodistas se refiere –algunas se quedaron en el tintero, ya que tan sólo se permitió lanzar cuatro cuestiones al presidente andaluz– y en la que se expuso la "cordialidad" y "lealtad institucional" que reinaron durante el encuentro.

"Es una visita que consideramos parte fundamental del trabajo de esta sociedad. He transmitido al presidente de la Junta en que está embarcada la ciudad en el presente y en el futuro. Granada puede ser el modelo de ciudad que lidere la transformación que se está dando en distintas ciudades", manifestó Cuenca tras el encuentro, para después enumerar algunos de los puntos que habían abordado durante la reunión.

En concreto, el alcalde de Granada insistió en "tres bloques fundamentales: actuaciones en los barrios, actuaciones para la Capitalidad Cultural 2031 y proyectos en pro de desarrollar la ciudad", entre los que se encontraba el "compromiso del anterior equipo de Gobierno de la Junta a arrimar el hombro en el soterramiento de las vías del Ave a su entrada a la ciudad", ya que pese a ser competencia del Gobierno central, Susana Díaz se comprometió a cofinanciarlo.

En la actualidad, se está redactando la relación del proyecto informativo de soterramiento cuyo plazo de entrega está fechado en 2020. Será en ese momento en el que las administraciones tendrán que abordar la financiación del proyecto y su viabilidad.

"El soterramiento del AVE es un compromiso del Gobierno anterior, un compromiso que yo no he hecho", explicó Juanma Moreno, para después matizar que "no puedo comprometerme sin tener conocimiento de la situación financiera, y la que tiene la Junta de Andalucía no es buena. El objetivo y lo deseable es el soterramiento, estamos dispuestos a estudiarlo. Lo que quiero es que el AVE llegue cuanto antes y creo que la alta velocidad va a ser un revulsivo. No cerramos ninguna puerta pero tampoco quiero vender humo".

"Granada, y su provincia, es una de las que tiene más margen de mejora en términos económicos o sociales. Tiene joyas que forman parte de nuestra personalidad como andaluces", afirmó el presidente andaluz, que además expresó su "actitud posibilista, porque es positiva", para trabajar "de manera leal" en llevar a cabo las propuestas que el alcalde le trasladó la tarde de ayer.

Otra de ellas fue el apoyo a la Capitalidad Cultural Granada 2031, un proyecto que ya cuenta con "el respaldo unánime de la Junta", al tratarse de una aspiración "muy viable, por lo que vamos a trabajar conjuntamente".

Del mismo modo, también se abordó la necesidad de hacer del edificio del antiguo hospital Clínico, la nueva sede de la Biblioteca de Andalucía. "En Granada hay términos bibliotecarios que no tienen en otros puntos de Andalucía", indicó Moreno, tras lo que manifestó que "la gran biblioteca de Andalucía debe estar en Granada".

Moreno afirma que la reunión del consejo rector de la Alhambra será esta semana

Respecto a Sierra Nevada y la Alhambra, "dos joyas de Granada", según el presidente andaluz, Moreno afirmó que "se va a abordar un nuevo plan de estrategias que vayan en beneficio de Granada". De igual modo, admitió que "no hay fecha" para el cambio en la dirección de la Alhambra, pero sí que matizó que el consejo rector del Patronato "se va a reunir probablemente antes de que finalice de la semana"

"Hay compromiso de que parte de esa riqueza de la Alhambra tiene que revertir en mejoras para la cuidad de Granada", explicó el presidente andaluz, que además insistió en que "hay margen de mejora y se puede contemplar la propuesta municipal. Hay una firme voluntad y espero que el Patronato y nuevo equipo impulse de manera definitiva eso en beneficio de todos".

En materia medioambiental, la calidad del aire y los problemas de la contaminación fueron otro de los puntos abordados. "Después de Madrid y Barcelona, Granada tiene un problema que afecta a la calidad de vida", afirmó Moreno, que considera que el plan expuesto por el regidor granadino, que además fue consensuado entre una treintena de alcaldes de la provincia, es "pionero", por lo que también debe ser una de las prioridades en las que trabajar.

La ampliación del Metro de Granada fue otra de las propuestas que Francisco Cuenca trasladó al presidente andaluz. "Creo que el Metro está siendo un éxito para la ciudad y el Área Metropolitana", manifestó el regidor granadino, que insistió en que "sería vital para la ciudad un compromiso con la Junta, para la ampliación del Metro por el centro".

Sin embargo, en esta ocasión no fue Moreno Bonilla quien abordó esta cuestión –desde su gabinete acordaron que no habría más preguntas–, sino que al término de la comparecencia, fue la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, la que respondió que para ello "se necesita un histórico del Metro".

"Entendemos que es el Metro más joven de todos y tenemos que tener un histórico en cuanto a datos y pasajeros", explicó Carazo, que insistió en que "el Gobierno andaluz va a encargar un estudio de demanda para ver si esa ampliación pasa por conectar el centro de la ciudad o municipios del área metropolitana, en todo caso del área metropolitana Sur".

Carazo indicó que "la prioridad es un estudio de demanda porque hoy carecemos de histórico para conocer su crecimiento. La apuesta es consolidar su servicio, mejorarlo y mejorar su respuesta. Necesitamos ese histórico para plantear una ampliación que desde luego contempla este Gobierno".