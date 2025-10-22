La subdelegación del Gobierno en Granada prepara "medidas preventivas" ante la visita de Vito Quiles

La subdelegación del Gobierno en Granada ha preparado una serie de "medidas preventivas" ante la llegada de Vito Quiles a Granada este miércoles, una situación que se espera tensa ante la convocatoria de protestas por parte de varias asociaciones, unas protestas que se trasladan a la Plaza de la Encarnación, según ha afirmado el subdelegado, José Antonio Montilla en declaraciones a los medios. Esta decisión ha desarrollado el político, se debe a "los antecedentes" que han ocasionado anteriormente el periodista (en referencia a lo ocurrido por ejemplo en Barcelona) que ha provocado "altercados públicos", dado el "carácter provocativo" de este tipo de actos, de ahí la prevención desde la subdelegación, ha ahondado Montilla.

De forma paralela a este cambio de ubicación, desde Subdelegación se ha preparado un dispositivo de Policía Nacional para evitar cualquier altercado que se pudiera producir en la Plaza de la Universidad, donde se encuentra la Facultad de Derecho a la que, en un principio, prevé acudir Quiles para una conferencia, que cuenta con el rechazo de la UGR, algo que ha recordado Montilla este miércoles.

El subdelegado ha explicado también que a ellos no les consta ningún tipo de solicitud por parte de Vito Quiles de su acto, del cual han tenido constancia a través de las redes sociales y del comunicado de la UGR que se dio a conocer a principios de esta semana. Montilla ha concluido además, que "cualquier concentración que se produjera en la Plaza de la Universidad sería una concentración ilegal"