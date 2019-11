El fuego cruzado por la subida del IBI calienta la previa del pleno de Granada

La subida del IBI un 3% aprobada el miércoles por el Ayuntamiento de Granada trajo cola antes, durante y después, lo que promete un pleno municipal caliente para el viernes, donde además se discutirán modificaciones para tasas como las de recogida de basuras o prestación de servicios sociales, se hablará de Emucesa, además de dar cuenta del seguimiento del plan de ajuste del Consistorio.

El PSOE, único grupo que votó en contra de la modificación del plan de ajuste aprobado por el resto de formaciones, no ahorró en calificativos contra sus rivales políticos por esta decisión. "Lo que pasó en el pleno fue desastroso y casi esperpéntico", expresó Raquel Ruz ante los medios del comunicación en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, que criticó que no se había convocado en tiempo ni forma, que los grupos no tuvieron acceso a la documentación con tiempo suficiente para estudiarla, y que es "bastante preocupante" el "retroceso en la calidad de vida democrática" con el actual gobierno municipal.

"Luis Salvador va a acabar con los derechos sociales y va a subir los impuestos. Nosotros no lo hicimos y recuperamos servicios, y bajamos remanente negativo de tesorería", añadió Raquel Ruz, que recordó que "cuando quisimos subir el IBI a las rentas altas y a las empresas con mayores ingresos, el partido de Salvador se opuso frontalmente". Así, la edil lamentó la "docilidad con los grandes capitales" y que se suba este impuesto por igual "a las familias con menos poder adquisitivo".

Además, la edil se refirió a que el "legado" del actual alcalde Luis Salvador es el "cierre de ludotecas municipales, recortes de un 60% a los colectivos sociales, eliminación de ayudas a migrantes, y la renuncia a 11 millones de euros para personas desempleadas". Apostilló su compañero de partido Miguel Ángel Fernández Madrid: "Resulta penoso que si se hubiese tenido un mínimo de generosidad, no hubiéramos tenido que tomar medidas como la del miércoles".

No sólo 'recibió' Ciudadanos, si no Vox y Unidas Podemos. De los primeros, Ruz dijo que son "un perro ladrador" que luego "obedece a su amo", y de los segundos calificó su voto como un "papelón" y se preguntó sino tienen un pacto con Ciudadanos y PP a cuenta de los Presupuestos municipales de 2020.

Evidentemente, la concejal encontró respuestas. En concreto, en el portavoz del equipo de Gobierno, el popular César Díaz, que volvió a ser claro para explicar que aprobar la modificación del plan de ajuste era casi una obligación: "O lo hacemos o esto revienta. Estamos en situación de economía de guerra".

El edil aceptó que las formas no fueron las más adecuadas por la premura en entregar el expediente, pero se mostró "perplejo con la actitud del PSOE": "Un voto en contra no se entiende. Es irresponsable. Hubiera entendido una abstención, pero un voto en contra en esta situación es una irresponsabilidad". Por el contrario, hizo una loa a la postura de Vox y Unidas Podemos, que con sus votos sacaron adelante la propuesta.

Díaz admitió que esta revisión del plan implica un "esfuerzo económico importante", pero que permitirá "pagar a proveedores, generar liquidez y algo muy importante, y mantener los servicios esenciales de este Ayuntamiento". Además, matizó que la subida del IBI es una orden de Hacienda "no opinable".

Tampoco se anduvo con remilgos Paco Puentedura (UP): "Hemos votado evitar la ruina económica del Ayuntamiento de Granada. Así de serias están las cosas". Eso dijo el concejal que más tiempo lleva en el Consistorio, que recriminó al anterior alcalde, Paco Cuenca, haber sido "los primeros en no entender la situación" cuando llegaron en 2016 al bastón de mando.+

Puentedura recordó que, de no haberse aprobado este reajuste, Hacienda habría obligado a pagar 52 millones de euros en 2023 "mas las deudas financieras", lo que hubiera llevado al "colapso" del municipio.

También defendió la postura de UP en la subida del IBI, que "puede ser compensada con el tipo de interés". Así, "pretendemos que se graven los valores catastrales más altos", y adelantó que esa será "la alternativa que vamos a poner sobre la mesa". "Pedimos a algunos grupos que abandonen la demagogia. Lo que hubo que votar es consecuencia de la incapacidad de la gestión del PSOE, que cuando tomó el Ayuntamiento tenía el periodo medio de pago en 90 días y lo dejó en 240".

Así puestos, el pleno de hoy promete fuego cruzado. Durante varias horas.