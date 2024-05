Los municipios de Granada se debaten entre los beneficios y las restricciones de la ampliación de la Reserva de Sierra Nevada

La propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada está generando ilusión y escepticismo entre los municipios de la provincia de Granada, y Almería, que se verán afectados. Así, estas localidades se debaten estos días entre los beneficios que puede reportarles la total integración de sus términos municipales en esta área, como el acceso a fondos, y el temor a que conlleve restricciones que lastren su desarrollo.

La Unesco tiene previsto ampliar el reconocimiento de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera, pasando de las 172.238 hectáreas actuales a 322.519 para el próximo año, lo que supone un incremento del 87% en el área protegida cubriendo de paso en su totalidad varios municipios de ambas provincias e incluyendo algunos nuevos, cumpliendo así la solicitud de la propia Unesco de ampliar el territorio de Sierra Nevada para incluir los 60 municipios que actualmente integran el Espacio Natural de Sierra Nevada.

En el primer grupo, los municipios que pasarán a estar incluidos en su totalidad, se encuentran: Dúrcal, Dílar, Nigüelas, Lecrín, Lanjarón, Cáñar, Pampaneira, La Tahá, Pórtugos, Busquístar, Juviles, Alpujarra de la Sierra, Valor, Bérchules, Nevada, La Zubia, Monachil, Güejar Sierra, Lugros, Jérez del Marquesado, Lanteira, Aldeire, Ferreira, Dólar, y Huénaja; a los que habría que sumar otros, como Trevélez o Capileira, que ya están integrados al 100%. Por su parte, se incorporarán La Calahorra, Cádiar, Cástaras. Órgiva Carataunas, Padul, Gójar y Cogollos de Guadix.

Esa ampliación poco a poco empieza a tomar forma y durante esta semana los 60 municipios están recibiendo la documentación específica de la Unesco que acredita este extremo y se está informando de los fondos nacionales, europeos y planes de apoyo a los que podrían acceder por ser Reserva de la Biosfera. Una vez recibida la documentación, la pelota está en el tejado de los consistorios, que tienen deben aprobar la ampliación en Pleno antes de la fecha límite para remitir la propuesta, que es el 30 de junio.

Algunos ya lo han hecho, como el caso de Padul, que ha dado el visto bueno después de que se le confirmase que "no supone ningún tipo de restricción y en cambio sí se puede acceder a ayudas económicas", ha explicado la alcaldesa del municipio, Celia Villena (IU) a Europa Press. La regidora añade como motivos para aprobar esta medida que "supone además prestigio y un sello de calidad a cualquier producto o servicio que surja desde el municipio".

Padul es uno de los municipios que más territorio aportará cuando se produzca la ampliación, una situación en la que también se encuentra Órgiva, que aún no se ha decantado por ninguna opción, aunque su alcalde, Raúl Orellana (PP), asegura que el municipio está "a la expectativa de que no suponga ninguna restricción tal y como nos han garantizado y creemos que puede ser un reconocimiento que tendrá beneficios desde el punto de vista turístico y de imagen".

En el lado opuesto se encuentran municipios como Cástaras, cuya alcaldesa, la socialista Yolanda Cervilla, recalca que los vecinos están "hartos de restricciones" que lo que hacen es "limitar" su desarrollo e incrementar la burocracia. "Van a proteger una Alpujarra vacía [...], se inventan cosas para que los que vienen de vacaciones se encuentren un pueblo bonito, pero no para favorecer a quienes viven aquí", ha clamado la regidora.

Según expone, la declaración BIC que existe en el municipio ya les tiene "asfixiados" y se muestra convencida de que ser Reserva, lejos de traerles beneficios conllevará "nuevas normas" que temen afecten al normal desarrollo de su actividad agrícola y ganadera, además de limitarles en el ámbito urbanístico.

El asunto tampoco ha sido recibido con los brazos abiertos, aunque con mayor cautela, en La Calahorra. Allí, su alcalde, Alejandro Ramírez (PP), explica que los vecinos reciben con "escepticismo" esta declaración en la línea de lo que se percibe en otros ayuntamientos del entorno del Parque Nacional.

Este municipio, enmarcado en la comarca de Guadix, tiene como ejemplo su castillo, cuya declaración como Bien de Interés Cultural ya ha supuesto en el pasado inconvenientes y el hecho de que pueda estar incluido en la reserva todo el término municipal genera "muchas dudas", sobre todo cuando se les traslada que no hay una normativa específica sobre la que se apoyen las restricciones que pudiera conllevar.

Respecto a estas dudas, el director del Espacio Natural de Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz Collado, ha explicado a Europa Press que la Reserva la Biosfera es un área no protegida y no conlleva legislación específica, sino que "es un reconocimiento a unos valores que tiene la zona, como lo es un Geoparque u otros reconocimientos de la Unesco". Al mismo tiempo, Muñoz recuerda también que este organismo no tiene capacidad para legislar ni intervenir en los municipios.

El Geoparque es uno de los motivos que lleva a Cogollos de Guadix a ver esta ampliación como una "buena noticia", en palabras de su alcalde, Eduardo Martos (PP), quien recalca que esta designación "no conlleva ninguna carga como ha podido pasar con el Parque Natural y en cambio sí que supondrá un reconocimiento como ocurre con el Geoparque, "que ha dado mucha promoción turística al pueblo".

Hay un municipio granadino que actualmente está fuera y que con la ampliación se quedaría como una isla rodeado por la Reserva de la Biosfera, Alquife. Dadas las circunstancias, el Ayuntamiento ha solicitado incorporarse, un extremo que se está gestionando con la Unesco porque se trataría de una nueva incorporación.

El próximo 30 de junio es la fecha límite para remitir la propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada a la Secretaría del Programa MaB en España. De julio de 2024 a septiembre de 2025 está prevista la revisión de la propuesta por parte del Comité Español del Programa MAB y su envío al Consejo Internacional de Coordinación (CIC), que emitirá unos primeros resultados en junio de 2025.

En 1986, la UNESCO reconoció a Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera dentro del Programa Hombre y Biosfera (MAB), siendo la décima en la lista mundial. Hasta 2016, esta red internacional creció a 669 reservas en 120 países, incluyendo 16 sitios que cruzan fronteras. En 2012, se actualizó la división de la reserva para alinearse con las nuevas reglas del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, según el Decreto 238/2011. Esta nueva división se basa en tres zonas con distintos niveles de protección: la Zona Núcleo, la más protegida que incluye las cumbres y el Parque Nacional; la Zona Tampón, una zona intermedia que actúa como barrera protectora entre las áreas más protegidas y las más desarrolladas; y la Zona Transición, las áreas menos protegidas cerca del piedemonte donde la influencia humana es mayor.