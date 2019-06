La subida de sueldos por las siete tenencias de alcaldía, un extra de 25.000 euros al año

El primer choque entre gobierno y oposición no ha tardado en llegar y ha sido en relación a la estructura del gobierno y a la creación de hasta siete tenencias de alcaldía en un equipo de 11. Cargos que suponen un aumento de sueldo de los concejales, lo que ha generado un encontronazo entre PSOE y PP y Cs. Cada uno hace una cuenta. Las dos son reales pero toman cifras diferentes: la global (casi 400.000 euros al año en sueldos para 7 tenientes de alcalde) o el incremento (25.000 euros más de pago). Así, mientras el PSOE denuncia que la primera medida haya sido una subida de sueldo con este ascenso de tenencias de alcaldía alertando de lo que costará el total en un ayuntamiento con las arcas públicas mermadas, planes de ajuste y sin presupuesto, el nuevo gobierno minimiza la subida y emplaza a un ahorro final.

El PSOE repitió ayer que siete tenencias de alcaldía cuestan 400.000 euros en sueldos. Una cifra que se alcanza multiplicando por siete la nómina de un teniente de alcalde, que este último mandato ha estado en 55.293,42 euros anuales. Así, si antes había dos tenencias de alcaldía que costaban 119.586 euros al año, ahora habrá siete, que son 387.053,94 euros al año. Eso, multiplicado por los 4 años del mandato, son 1,6 millones de euros de pago de estos sueldos.

La concejal Ana Muñoz criticó que la primera medida del gobierno haya sido “una subida de sueldo encubierta” a los concejales, lo que les parece escandaloso más cuando los dos partidos que ahora gobiernan pedían ahorro en la oposición. El también socialista Miguel Ángel Fernández Madrid dijo que “Luis Salvador y Sebastián Pérez han comprado la cohesión de sus partidos subiéndose el sueldo”. “Han firmado la paz, porque se odian, y lo han comprado subiéndose el sueldo”, criticaron los socialistas, que esperan también conocer el sueldo de Pérez como vicealcalde.

Minutos después llegó la respuesta del equipo de gobierno en una comparecencia de los dos portavoces, César Díaz (PP) y Manuel Olivares (Cs), que ofrecieron sus cuentas. Según Díaz, un teniente de alcalde cobra 55.000 euros brutos y un concejal con dedicación exclusiva, 50.000. La diferencia son 5.000 euros brutos al año entre ser teniente de alcalde y no serlo. Así, el nuevo gobierno defiende que la diferencia entre tener dos tenientes de alcalde y siete, es un incremento de 5 cargos, por lo que habría que multiplicar esos 5.000 euros de más que cobra un teniente por los cinco nuevos cargos, que son 25.000 euros brutos al año de más. “Son 2.000 euros al mes, que dividido entre 11 concejales, son 180 euros”, minimizó Díaz. Ese incremento, multiplicado por 4 años de mandato, son 100.000 euros extra.

En total, viendo los sueldos de la anterior corporación, el gobierno de Cs y PP supondrá 600.910 euros al año en nóminas (el alcalde cobra 62.324 euros al año) de los 11 miembros. El del PSOE, con 8, eran 425.464 euros anuales.

El portavoz del PP aseguró que se está trabajando para que en “las cuentas del equipo cuando esté concluido con todos los puestos no haya incremento, sino que el balance sea menor a pesar de ser 11”.Respecto a la creación de siete tenencias de alcaldía, explicaron que “el PSOE con 8 tenía 2 pero en este Ayuntamiento con 14 concejales ha habido hasta 9. Es una cuestión de organización interna, no aporta un sobrecoste como para rasgarse las vestiduras. La cuenta al final será de menor coste”, aseguró Díaz. Olivares apoyó que 180 euros brutos por concejal no es para alarmarse. Además, aseguró que están trabajando en contención, “en no subir impuestos”.

El PSOE criticó también la vuelta de Urbanismo al PP. Muñoz dijo que con esta estructura, el “alcalde será Sebastián Pérez y el PP el que rija los designios del Ayuntamiento”, acusando a Salvador de “vender” a su grupo. Así, criticó también que el PP gestione Igualdad, Emucesa o Emasagra.

Desde el gobierno acusaron al PSOE de no aceptar los resultados y hacer críticas “sin sentido”. Sobre Urbanismo, Olivares dijo que “la etapa de corrupción del PP acabó, si no no hubiéramos llegado a un acuerdo. Se trata de trabajar juntos sin duda y transparencia”, dijo.