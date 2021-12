La suerte de la Lotería de Navidad 2021 viajaba en AVE y Granada no tiene buenas conexiones

Hay quien dice que la suerte nunca llama dos veces. Al menos, no seguidas. Y, a tenor de lo ocurrido este año en Granada con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, podría decirse que esto es una verdad a medias. No, el Gordo, ese que hace un año dejó 450 décimos premiados en la capital, este año ha decidido montarse en AVE en Atocha y no viajar hasta Granada –quizá por eso de que las conexiones ferroviarias de la provincia no están muy allá–, aunque quién sabe si algún granadino de los que pasó por aquella transcurrida estación decidió comprar uno de esos décimos del 86148 que ha sido agraciado con 400.000 euros (4 millones a la serie). Pero en cambio, la provincia sí que se ha llevado un pellizquito que ronda los 2,5 millones de euros, principalmente gracias a un lotero de Motril. Eso sí, a quien también sonrió la fortuna, por partida doble (y aquí el porqué de la verdad a medias) fue al kiosko de Plaza Nueva, que repartió dos quintos premios.

Los granadinos querían repetir la fortuna de 2020. Al menos así lo pareció antes del sorteo, pues eran los andaluces que más habían jugado de cara al mismo este año. Y los primeros compases del sorteo parecían presagiar que así podía ser. Si a las nueve y cuarto de la mañana empezaba la extracción de suerte de los bombos instalados en el Teatro Real de Madrid, tan solo siete minutos después, con la salida del primer premio que se repartía, un quinto, que correspondía al número 92.052, parte de las miradas –muy repartidas por la geografía española– se iban hasta Plaza Nueva en Granada.

El Kiosko Chalo, administración número 71 de la capital granadina, servía la ilusión en forma de décimo en el que ha sido su año más difícil. Y es que el regente del mismo, Francisco Bartolomé, y su hijo, que habían vendido un boleto de ese primer y madrugador premio que daba 6.000 euros a su poseedor, sufrieron una brutal agresión en septiembre justo en ese mismo lugar. Poco antes de las diez de la mañana sonaba el teléfono. Era la secretaria de Loterías del Estado, que le decía: "Este año te lo mereces más que nunca", frase a la que Bartolomé respondía con un "nunca había sido tan peligroso vender lotería".

Antes de cumplirse la hora de sorteo, salía otro quinto, pero esta vez pasaba de largo y mientras seguía resonando la voz de los niños de San Ildefonso cantando eso de "miiiil eeeeurooos", pasaron las diez y nos dieron, sin premios, casi las once. A las 10:48 horas salió el Segundo Premio con el 72.119 y, aunque como tal, no hizo acto de presencia en tierras granadinas –se vendió de forma íntegra en Basauri (Vizcaya)–, sí que hizo un guiño a la provincia en forma de aproximación... Y de millones. El número siguiente al premiado, el 72.120, dotado con 1.350 euros al décimo, había sido vendido de forma íntegra por la administración Las Palmeras de Motril. Nada más y nada menos que un total de 1.720 décimos que dejaban 2.322.000 euros repartidos entre la Costa y la Alpujarra, pues, según explicó el lotero Jesús Ruiz, era además el número que llevaba la Comisión de fiestas de Polopos.

A los diez minutos, a falta de dos par dar las once de la mañana, otro guiño de la suerte llegaba, esta vez a la zona de los Montes, de Granada. Salía el primer cuarto premio correspondiente al número 42.833, y con él se iban 20.000 euros hasta Benalúa de las Villas, donde se había vendido un décimo premiado.

Casi como si de una carrera de relevos se tratara, a la llamada "hora de la suerte", las 11:11, llegaba el siguiente de los premios, el segundo Cuarto, y otra vez se fijaba en Granada. El Estanco López de la localidad de Pinos Puente –municipio que el 22 de diciembre de 2016 acaparó las portadas por tocar allí el Segundo Premio– había vendido cinco décimos del número 91179, agraciados cada uno con 20.000 euros. Es decir, 100.000 euros que se quedaban en una localidad que minutos más tarde volvía a ser noticia cuando el Restaurante Montserrat comprobaba que había vendido de forma íntegra el 34217, número salido en la pedrea (dotado con 100 euros al décimo) que dejaba otros 100.000 euros más en la localidad.

Caprichosa o no, ahí se quedó estancada la fortuna granadina, que comenzó a ver cómo el sorteo seguía transcurriendo, los premios seguían cantándose y ninguno hacía parada en nuestra provincia. Ni siquiera el Gordo, que salió a las 12:12 horas y que viajó a diversos sitios del país, aunque sobre todo lo hizo en AVE desde Atocha, en cuya administración se vendió la mayor cantidad de décimos del mismo –ay, Granada y sus conexiones ferroviarias, que hasta en este sorteo le causan dolor de cabeza–. A los pocos minutos, comenzaban a salir los premios restantes. Ya solo quedaban quintos y ni por esas se fijaban en Granada. Tan solo o hizo el último, que se cantó a las 13:21 horas y que volvió a mirar hasta Plaza Nueva. Otra vez el mismo kiosko había sido tocado por la varita con la venta de un décimo del 89.109, ese último quinto premio que dejaba otros 6.000 euros en la capital.

Así se puso fin a este sorteo de 2021 que queda diluido en comparación con años anteriores. Aproximadamente 2,5 millones de euros para una provincia que tendrá que probar más suerte en el Sorteo del Niño y a ver si para ese ya sí que llega (bien) el tren de la fortuna.