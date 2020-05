Los taurinos de Granada saldrán a la calle: convocada una manifestación para el domingo 24

De estar encerrados a querer manifestarse. Si en los últimos días, las concentraciones con banderas de España y gritos de "Gobierno dimisión" se han trasladado de Madrid a Granada, para los próximos días los aficionados a los toros también han propuesto una protesta para reivindicar al sector que, como todo lo demás en todo el mundo, está sufriendo los estragos de la crisis sanitaria y económica del coronavirus.

Las agrupaciones en defensa de la tauromaquia granadinas, al igual que ocurre en otros puntos del país, quieren reivindicar su afición y a un sector que este año -como todo lo demás- se ha quedado en blanco por la imposibilidad de celebrar ferias taurinas como la del Corpus de Granada. La protesta, que se realizará en forma de "paseo familiar", está programada para este domingo 24 a las doce y media del mediodía.

"La tauromaquia es cultura" reza el cartel con el que el mundo del toro quiere plantear sus reivindicaciones este domingo por todo el país. En la concentración granadina se acompaña de la imagen de la Plaza de Toros de Granada como un paseo familiar.

Dicha reunión comenzará desde la Monumental Frascuelo, en el barrio de la Plaza de Toros (por algo será), y se hará un paseo por la zona.

En dicha protesta, se llama a cumplir con todas las medidas de distanciamiento social, a utilizar las mascarillas y extremar la higiene entre los paseantes.

Un grupo de profesionales del mundo del toro ha organizado este domingo "paseos reivindicativos" en defensa de la tauromaquia en Sevilla, Granada y Jerez y ha incidido en el cumplimiento de "todas las medidas de seguridad" establecidas por las autoridades sanitarias en la fase de la desescalada.

La iniciativa, que tiene su origen en la capital andaluza, ha surgido en redes sociales y no cuenta con el permiso de las subdelegaciones del Gobierno. "No se ha solicitado porque no se trata de una manifestación o una concentración, sino que es un acto espontáneo promovido, principalmente, por subalternos -banderilleros, picadores y mozos de espadas-, sin olvidar a apoderados, ganaderos y aficionados", señalan fuentes cercanas al evento.

"Queremos criticar con esta acción la dejadez del Gobierno y de sus socios hacia nuestra cultura porque hay gente que lo está pasando mal económicamente, así como reclamar libertad para aquellos que deseen ir a los toros", afirman las mismas fuentes, que destacan que "no habrá manifiesto final".