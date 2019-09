Es último domingo de septiembre y una fina capa de azúcar inunda Granada de este a oeste en el día de su Patrona, la Virgen de las Angustias. Aunque, los que no pueden resistirse a un dulce, los auténticos golosos y los granadinos de pro, prueban más de una vez las tortas a lo largo del noveno más del año. E, incluso, en octubre hay que seguir acompañando más de un café y un colacao con las tortas sobrantes tras el empacho de glucosa con el que termina septiembre.

Tan tradicional como invitar a una torta exquisita a los seres queridos por estas fechas es pasear por el centro de la ciudad, más si hace un tiempazo como el de estos días, y disfrutar de los puestos de Puerta Real donde entre acerolas, a majoletas y a azofaifas, a los granadinos se les van los ojos detrás de las creaciones repartidas en la zona. Tortas de bizcocho sin relleno, las clásicas de cabello de ángel, las de chocolate -innovación que a nadie amarga- y las de chicharrones.

Uno de los tenderos de la Cofradía del Vía Crucis en el mercadillo de otoño de la Fuente de las Batallas resaltaba ayer que este año las tortas son las reinas y que hay menos puestos de frutos que en ediciones anteriores. Los stands de las cofradías se distribuyen con los de entidades y asociaciones que también sacan sus recetas a pasear y se apuntan a la repostería, por lo general, con una causa solidaria como por ejemplo la de la asociación Amama, que lucha por la investigación contra el cáncer de mama.

¿Cuál es torta preferida?

Entre tanta torta hay lugar para uno de esos debates que tanto gustan por aquí, el de qué torta es la preferida. Se podría decir que hay empate técnico entre la de cabello y la de chocolate, un tanteo entre los que abogan por la tradicional y a los que le pierde el sabor aunque sea menos costumbrista lo del 'choco'. Una encuesta realizada por Granada Hoy atestigua ese empate entre estas dos elaboraciones, mientras que la de chicharrones es más minoritaria y para paladares que apuestan por lo contundente.

Cada cual tiene su particular predilección, pero hay quien como Javier Álvarez opina que lo importante es apoyar el comercio de cercanía: "Porfi, intentad comprarlas en las panaderías o pastelerías del barrio... No tengo familiares en ese gremio, pero doy fe como granaíno que tienen un no se qué mucho mejor que las industriales. Comprad en las tiendas de debajo de casa".

Hay además quien le pega a todos los palos, quien cree que la de cabello son "las de toda la vida", las de chocolates "porque triunfan" los que no son dulceros y prefieren acompañar la procesión con una tapa y los más irónicos a los que le gustarían de plato alpujarreño.

Y las que como Ángeles González prefieren lo casero porque "es verdad que a veces está más rica la que compras pero a mí es que me gusta hacerla". Sea como fuere ¡que no falten las ricas tortas de la Virgen!