Los trenes rápidos entre Granada y Almería, un poco más cerca

Las obras del cambiador de ancho ferroviario que permitirán unir con trenes de altas prestaciones Granada y Almería, y que Adif está realizando a la altura del Cerrillo de Maracena, han entrado en una de las fases más importantes de cara a su compleción. El mecanismo que permite el cambio de ejes ya ha sido trasladado hasta Granada y se ha colocado en el foso después de que en los últimos meses haya sido fabricado y adecuado en un taller para las características de trenes tipo Talgo, que también sirven para vehículos CAF. El foso es visible desde el paso peatonal sobre la vía Granada-Moreda, próxima a la parada del Metro del Cerrillo de Maracena, y dentro del mismo ya se observa el mecanismo.

Las obras del cambiador de ancho de Granada se reanudaron tras dos semanas de parón durante el estado de alarma y durante los últimos cuatro meses han dado un fuerte acelerón, notable además con la abundante presencia de trabajadores durante el kilómetro de largo que tiene la obra, que se desarrolla en el punto kilométrico 53/742,6 de la vía de ancho convencional y que no ha requerido el corte al tráfico de la línea con Almería.

Ya son visibles, con respecto a este verano, la capa balasto sobre la que se colocará la vía de acceso al cambiador, además de estar ya listas para su colocación las traviesas sobre las que se colocarán los carriles. También se han trasladado desde los talleres hasta la obra las encarriladoras adaptadas para colocar el tercer hilo. Entre otros elementos importantes que aún no están en el cambiador son los mecanismos de los desvíos de acceso al cambiador, que se siguen fabricando, ni los carriles.

A simple visto los avances son evidentes. Se ha cimentado y se encuentra en ejecución la losa sobre la que se levantarán las instalaciones y canalizaciones de los módulos para oficinas, suministro eléctrico y resto de instalaciones asociadas al cambiador de ancho.

Rover Rail, empresa adjudicataria del contrato de esta obra de Adif, también ha avanzado en ejecución de la pantalla de micropilotes que permitirá la contención de la plataforma de la Línea 1 del Metropolitano de Granada, adyacente a la plataforma ferroviaria de Adif. También el Administrador informa de que se está levantando ya la nave que albergará en su interior el mecanismo del cambiador de ancho, que será de estructura metálica. De momento no hay levantada ninguna pared de esta caseta. También se han completado en los últimos tres meses las canaletas para las instalaciones para fibra óptica, cables de señales y de energía. También en julio no estaba ni siquiera excavada la oquedad en la que iba el cambiador, algo que no sólo se ha acabado, si no que ya contiene el mecanismo.

Pese a estos avances, las obras del cambiador llevan un retraso importante. Los trabajos comenzaron oficialmente a finales de junio del año pasado y debían estar finalizadas en 12 meses, pero a la vista del estado de las mismas, el retardo será mayor de año y medio, como mínimo. Desde hace tiempo se llevaron a cabo las primeras actuaciones como el refuerzo del puente sur y el ripado de la vía convencional.

La instalación de este cambiador de ancho permitirá circular trenes de ancho mixto entre Granada y Almería, mejorando sobre todo los tiempos de viaje entre la ciudad vecina y Madrid, aunque también Granada se puede ver beneficiada, ya que da la posibilidad de incrementar los servicios de altas prestaciones con trenes Alvia o Avant S-121. La conexión ferroviaria entre las dos provincias es fundamental, ya que forma parte del Corredor Mediterráneo para pasajeros y mercancías.