Detectan tres nuevos casos de niños afectados por el omeprazol defectuoso en Granada

La farmacia dispensadora de las fórmulas magistrales de omeprazol ha notificado tres nuevos casos de bebés afectados por hipertricosis al Centro de Fármacovigilancia, por lo que en total serían siete los niños que tomaron el compuesto farmacéutico y presentan exceso de vello en la provincia de Granada.

Fuentes del laboratorio Tallón, el establecimiento de la calle Recogidas que elabora fórmulas magistrales para terceros (hay otra farmacia en Granada que recibió los lotes de omeprazol defectuoso) han continuado con el protocolo establecido en estos casos para informar del registro de nuevos pacientes afectados.

Además, como en los casos anteriores, han facilitado a las familias de los menores la documentación necesaria sobre los medicamentos recibidos por si necesitan emprender acciones legales.

Precisamente, el padre de uno de uno de esos menores que contacto el martes por la tarde con la farmacia Tallón recibió la información de lo ocurrido con las partidas de omeprazol a raíz de la información que adelantó Granada Hoy.

“Nadie se había puesto en contacto conmigo. Un amigo me llamó y me dijo que había leído la noticia. Como a mi hijo le había salido mucho vello y no sabíamos la causa, me lo comentó. Yo me fui a la farmacia y me han confirmado que tres de los cuatro botes que tomó desde el 30 de enero hasta el 15 de julio estaban afectados”, comenta el padre, que responde a las iniciales M. G. sobre el caso de su bebé, de sólo 8 meses de edad.

Tallón aclara que ellos alertan a los pediatras, que a su vez deben informar a los pacientes

En la farmacia Tallón aclaran que según el protocolo establecido, ellos alertan a los pediatras que han recetado las fórmulas magistrales, que son los que deben informar a los pacientes por lo que era lógico esperar que fuesen apareciesen más casos.

“Nuestro pediatra del centro de salud de Huétor Santillán está de vacaciones hasta septiembre y el que nos lo recetó en consulta privada también, por lo que no hemos podido contactar con ninguno de los dos a los que habíamos llevado a nuestro hijo hasta la fecha”, relata el progenitor del bebé afectado.

Fuentes de la Consejería de Salud confirmaron ayer que hasta el momento ya hay siete casos notificados: cinco bebés, un menor de 6 años y otro de 7.

Aunque la Agencia del Medicamento estaba realizando una investigación, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ya ha aclarado que el medicamento con omeprazol que en realidad llevaba minoxidil y que generó exceso de vello en al menos 14 niños, se produjo por un “envasado erróneo”.

“Se introdujo minoxidil en un envase que tenía rotulado omeprazol. Se realizaron los análisis de los protocolos, se inmovilizaron todos los lotes y se procedió al cierre cautelar del laboratorio donde estuvo el origen del error”, aseguró la ministra en declaraciones a los medios en el acto Desigualdades sociales y en salud en España y Europa, celebrado en el Ministerio de Sanidad.

La ministra también aseguró que “ya no hay ningún lote de ningún envase de este producto erróneo” en el mercado, y recordó que “los casos se produjeron estos meses atrás”.

Carcedo también detalló que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ya informó en julio sobre este error tras conocerlo por el Sistema de Farmacovigilancia, que notifica cualquier anomalía en el uso de un medicamento. “Se ha hecho la investigación pertinente.

Desde el primer momento se sospechó, porque no es un efecto secundario que suele producir el omeprazol. Se sospecho que habría algún problema. Se ha identificado un producto diferente, el minoxidil, que tiene otras indicaciones”, apuntó.

Farmacia Tallón negó ayer que haya interpuesto ya una denuncia contra la empresa malagueña que ha distribuido los lotes defectuosos fabricados por la farmacéutica india Smilax Laboratories Limited pero están recopilando la documentación pertinente y han puesto el asunto en manos de un abogado. Igual procedimiento están siguiendo los padres de varios menores y algunas de las familias de los nuevos casos planean sumarse también a la causa conjunta que se plantea.