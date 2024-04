La de Granada, única universidad española en la convocatoria de líneas piloto innovadoras para la producción del chip europeo JU

La Universidad de Granada es la única universidad española que participa en el programa Pilot Line para la producción de chips semiconductores del Chip JU (Joint Undertaking) de la Unión Europea. Recientemente, la Comisión Europea publicó la resolución de la convocatoria de estas Pilot Lines –PL o líneas piloto innovadoras– y la universidad granadina es la única participante en su ámbito de España.

En concreto, la UGR participa en el PL2, FD-SOI Pilot Line for Applications with non-volatile embedded Memories, RF & 3D integration, to ensure European Sovereignty, liderada por el CEA-LETI, en Francia, y en la que también participan entre otros IMEC, el Fraunhofer Gesellschaft o VTT Finland, destaca la Universidad en un comunicado.

Estas pilot lines del chip JU son líneas piloto asociadas al programa de investigación y desarrollo de tecnología microelectrónica en Europa, conocido como la European Joint Undertaking on Microelectronics o JU.

Estas líneas piloto son instalaciones de producción a pequeña escala que se utilizan para probar y validar nuevas tecnologías de fabricación de chips semiconductores antes de su implementación a gran escala en instalaciones de fabricación comerciales, más conocidas como foundries.

Las líneas piloto ayudan, además, a acelerar la transferencia de tecnología y a garantizar la viabilidad comercial de nuevas tecnologías de fabricación de chips en Europa, mejorando así la depencia actual de fabricantes extranjeros.

Este proyecto se une a la obtención de la cátedra +QCHIP liderada por la Universidad de Granada, en el programa de Cátedras del PERTE Chip del Gobierno.