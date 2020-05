Memes para llevar con humor las contradicciones de la desescalada en Granada

El pasado 11 de mayo, el Ministerio de Sanidad autorizó las primeras zonas de España que entraban en la Fase 1 del plan de desescalada hacia una nueva normalidad, quedándose en Fase 0 algunas provincias como Málaga y Granada hasta el pasado lunes. Por lo tanto, con la entrada a la Fase 1, la ciudadanía puede circular con mayor libertad para ejercer actividades comerciales, reunirse y para hacer deporte, siempre y cuando se sigan respetando las prevenciones necesarias.

Desde entonces, muchos usuarios han expresado en las redes las debilidades y la complejidad de la actual normativa de restricciones a aplicar en cada fase. Algunos han optado por mensajes y memes que llaman a la prudencia y otros se muestran más críticos con las medidas del Gobierno. A continuación, les enseñamos algunos de los más famosos:

Cómo no ponerte la mascarilla

El uso de las mascarilla es muy importante en la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, todavía parece que hay gente que no termina de comprender la finalidad de este recurso preventivo. El Ministerio de Sanidad recomienda lavar las manos antes y después de usar una mascarilla, no tocarla demasiado y, hasta parece que nos recomienda que no nos la pongamos así:

Bueno, y a veces la mascarilla no es el mejor método de seguridad.

Desesperación y "cacao mental" con la desescalada

Está claro que todos tenemos ganas de que esta pesadilla acabe pronto, pues si bien el confinamiento y la crisis del coronavirus está resultando difícil, el plan de desescalada no se ha quedado atrás. A pesar de las constantes intervenciones del Gobierno para explicar en qué consiste cada una de las fases, todavía sigue habiendo dudas sobre lo que está permitido y lo que no.

La fase 1 es como la fase 0 pero con los camareros pasándole un trapo a las mesas. — Ruffles (@TraedRuffles) May 18, 2020

Me explicáis en que puta fase estáis vosotros, porque en la mía no puedes ir a la playa a tomar el sol y darte un baño — Carou (@MarcosCarou) May 19, 2020

Con la fase 1 al bar me mudo

Mientras hay quien tiene ganas de quedarse en casa todavía, otras personas estaban deseando volver a tomar una tapa en una terraza al Sol o ver a las amistades.

Quedada de amigas en fase 1.La Nueva Normalidad. pic.twitter.com/O5BR2f8kpR — cristina fernandez (@juevesantes) May 18, 2020

Desaparecen deportistas

Desde hace semanas, muchas personas se han agolpado en las calles con el cronómetro en mano, las mallas puestas y las zapatillas, pues hasta hace poco solo se permitía salir para actividades esenciales o para hacer deporte en unas horas concretas. Una posibilidad de escapar de las cuatro paredes que tanta compañía nos han hecho desde que se decretó el estado de alarma. Sin embargo, parece que no todo el mundo salía a hacer deporte por motivos de salud.

Entre playa y bares

Cada vez se acerca más el verano y el calor, por lo que cada vez pensamos más en la posibilidad de acercarnos a la playa. Con los bares repletos de personas, unos creen que ya se puede acudir a la playa para descansar, pero lo cierto es que hasta la Fase 3 solo se podrá ir para hacer ejercicio.

me mola entrar a la fase 1 pero que no podamos ir a la playa a tumbarnos y estar ahi chill que rabia... solo se puede ir para consumir en bares o hacer deporte 🙃 — chris. (@chriscaballerox) May 18, 2020

¿Pero entonces qué pasa con el verano y la playa?

Ya hay quien imagina cómo va a ser este verano, habrá que tomar una serie de medidas de prevención en la playa: estancia de cuatro horas como máximo y con dos metros de distancia social. Esa es la recomendación que la Junta de Andalucía ha hecho a los ayuntamientos costeros de cara a uno verano marcado por la pandemia de coronavirus.

Preparados para ir a la playa en verano? pic.twitter.com/zaBVk83lNe — Manu Gener (@mgener_) May 16, 2020

No todos tienen la misma suerte

Los estudiantes están pasando ahora por uno de los momentos más estresantes del año: el final de curso. Un periodo que conlleva un último empujón y unas energías que escasean tras meses de trabajo y, aun más, cuando empiezan a disminuir las restricciones de un duro confinamiento en casa.