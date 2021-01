Los vecinos de la zona Norte de Granada ya no aguantan más los cortes de luz: "Es una injusticia"

Más de un centenar de personas se han movilizado este miércoles en Casería de Montijo, en la zona Norte de Granada capital, para denunciar los continuos cortes de electricidad que sufren desde hace años, ahora agravados por la ola de frío, y exigir a la empresa Endesa que invierta en la red de suministro.

En la concentración, celebrada en la plaza de la Iglesia y que se prevé repetir este jueves, han participado el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante, Toni Valero, además de representantes del PSOE, de portavoces vecinales y afectados.

Clemente Arcos, presidente de la Asociación de Vecinos de Casería de Montijo, ha señalado a los periodistas que los cortes de luz, que se producen de forma diaria y que se llegan a prolongar hasta doce y trece horas seguidas, suponen "una injusticia" frente a la que la compañía Endesa no ofrece soluciones.

"Ya ni nos contestan", ha sentenciado este representante vecinal, que ha relatado los muchos problemas que la situación ocasiona especialmente a personas mayores, que pasan estos días "heladas de frío", o aquellas que dependen de alguna máquina para vivir.

"No se puede vivir aquí, es una injusticia. Están diciendo que es por culpa de la droga (cultivo) pero aquí Endesa no ha invertido ni un euro en casi cincuenta años", ha dicho Arcos, que se ha referido al estado "lamentable" de un transformador y de otras instalaciones eléctricas.

En la misma línea Susana Espinosa, una de las afectadas de Casería de Montijo, ha pedido a la compañía suministradora que cumpla con los clientes: "Vulneran todos nuestros derechos, pagamos nuestro recibo y no nos dan luz, Endesa incumple el contrato", ha insistido.

Esta vecina ha explicado que se han visto obligados a hacer acopio de hornillos y de estufas de gas butano para poder cocinar o calentarse, a pesar de la peligrosidad que conllevan, y que simplemente para ducharse a veces tienen que calentar ollas.

"Esto es tercermundista", ha recalcado Espinosa, quien ha lamentado que las administraciones públicas hagan lo mismo que Endesa: "Nos escuchan, agradecemos que hagan visible el problema, pero luego volvemos a la oscuridad y el frío", ha añadido.

Por su parte, Manuel Martín, Defensor de la Ciudadanía de Granada, ha advertido de que en esta zona de la capital granadina se estén vulnerando hasta siete Derechos Humanos, incluido el del voto ya que en las últimas elecciones algunos tuvieron que "votar a oscuras".

"Sea por la razón que sea, a qué hay que esperar para que no se deje morir socialmente a un barrio", se ha preguntado Martín, que ha denunciado que "sin luz no hay salud, no hay vida" y que la indiferencia respecto a este problema "muy antiguo y que va de mal en peor" es todavía más grave.

Asimismo ha recordado que este asunto está incluso en manos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ya le ha solicitado un informe después de que él mismo reclamara el envío de un relator que certificara la situación que padece la zona.

Finalmente, el coordinador de IU Andalucía y portavoz de Adelante, Toni Valero, ha dicho que el problema no es coyuntural ni consecuencia de la ola de frío sino que es "estructural" y "de país", después de que una empresa privatizada se comporte "como una pirata".

Valero ha declarado que, si la compañía suministradora fuese pública, "no pasaría esto" y ha lamentado que no cumpla con su función social y aplique criterios de rentabilidad empresarial para no invertir en las instalaciones eléctricas de muchos barrios de Andalucía y España.

Asimismo, ha censurado al Gobierno de la Junta de Andalucía por no estar haciendo "absolutamente nada" y le ha pedido que "le meta mano" a la empresa para que cumpla y que, si esta no es garantiza el servicio, que lo haga la propia administración.