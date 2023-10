Los vecinos de Méndez Núñez se organizan contra el ruido: "La calle se ha convertido en una autopista urbana"

Los vecinos del eje Méndez Núñez-Fuentenueva, en el Centro de Granada, ya no aguantan más. Los problemas de ruido que vienen sufriendo desde hace años los han llevado a organizarse para reclamar al Ayuntamiento medidas que eviten el deterioro de la zona y reduzcan los niveles de ruido, tráfico y polución que sufren, de los más altos de la ciudad.

En una carta, los vecinos explican que la degradación de la zona es notoria por una "polución elevadísima", además de que "los niveles de ruido son insoportables y el tráfico rodado intensísimo, constante a todas horas y creciente cada día que pasa". "A diferencia de otras zonas y calles, en las que se percibe una cierta disminución del tráfico por las medidas adoptadas por el Ayuntamiento (Gran Vía o Recogidas), en Méndez Núñez-Fuentenueva los niveles de tráfico rodado son elevadísimos y se mantienen altos incluso durante la noche. No nos constan en otras zonas saturadas de la ciudad dispositivos de regulación del tráfico como los que operan en los cruces del eje con Arabial, con Camino de Ronda, con Gonzalo Gallas y con Melchor Almagro. No nos constan medidas dirigidas a evitar la saturación", denuncian los vecinos.

"Da la impresión de que estas dos calles están condenadas exclusivamente a ser una vía de acceso a la ciudad para vehículos, absorbiendo el flujo de otras arterias en las que se ha decidido reducir la circulación de vehículos", lamentan.

Según defienden, el urbanismo moderno, desde hace décadas, ha desterrado este modelo de vial para las ciudades: "no debe haber autopistas cruzando las ciudades, ni calles configuradas como tales. Las ciudades son de las personas. Los vecinos que vivimos en Méndez Núñez-Fuentenueva no queremos que nuestras calles se conviertan en una autopista urbana. Estamos hartos de ver la calle colapsada durante el día y de ver cómo por la noche los vehículos –coches y motos– intentan alcanzar la circunvalación desde la rotonda de López Argüeta o el Politécnico, dejándose caer avenida abajo a altísimas velocidades para pasar el máximo número de semáforos verdes".

Los vecinos advierten también que esas dos calles no han sido destacadas por el Gobierno local como saturadas en la reciente publicación del Mapa de Ruidos, donde sí se advirtió de la saturación en Camino de Ronda, por ejemplo: "Ni una mención a Méndez Núñez o Fuentenueva, como si en ellas no viviera nadie, como si fueran un carril para el acceso a la Circunvalación y nada más que eso. No creemos merecer ese trato, no queremos que se nos “borre”. En nuestras dos calles viven personas y hay edificios residenciales donde viven muchas personas y hay también hoteles y comercios, que no desarrollan su actividad en condiciones deseables".

Son conscientes de que, por su ubicación en la ciudad, "el eje está llamado a permitir la entrada y salida de vehículos al centro desde la circunvalación. Asumimos que tenemos que ser solidarios con quienes trabajan en el centro o tienen que desplazarse a él. Pero esa solidaridad no se nos puede exigir a cualquier precio. No puede darse al precio de no poder abrir las ventanas, de despertarnos sobresaltados por la noche por culpa de vehículos conducidos temerariamente o cada mañana por los pitidos de los agentes que regulan el tráfico". "De otro lado, también hay que exigir solidaridad a quienes pretenden acceder a la ciudad por la calle en la que vivimos: les pedimos que no circulen a velocidades altas, que no hagan uso del claxon", entre otros.

Los vecinos se congratulan "de la sensibilidad que parece querer mostrar el Ayuntamiento y su nuevo equipo de Gobierno con el tema de los ruidos" Sin embargo, recuerdan que "es el propio Ayuntamiento el responsable del ruido en la zona por omisión, pues no han atendido nuestras quejas formuladas a través de la web municipal y porque, en los últimos años, no ha tomado ninguna medida para aliviar el problema del tráfico; y por acción, porque el Ayuntamiento también es causante directo de los ruidos de la zona, en particular, por insistir en querer controlar el tráfico usando unos métodos (silbatos) tan innecesarios como molestos para los vecinos".

El asunto de los silbatos de los agentes es especialmente molesto para los vecinos: "Que el Ayuntamiento trata a la vía como si fuese una autopista se demuestra cuando se comprueba cómo se regula el tráfico en las calles: del modo más lesivo para los vecinos". "Los agentes invitan a los vehículos a incrementar su velocidad, lo que genera riesgos para los peatones y ruido y polución y dan sus indicaciones mediante el uso de silbatos, en lugar de usar bastones luminosos, mucho menos agresivos". Dicen que se han "quejado en diversas ocasiones, pero nuestra queja se ha ignorado. Para nosotros, esta es la prueba de que los vecinos de estas calles no contamos. Es también la prueba de la insensibilidad de quien ha diseñado el dispositivo y del Ayuntamiento y de cuál es la consideración que le merecen estas dos calles son exclusivamente para los vehículos y los derechos de los vecinos han sido ignorados".

Por todo esto, los vecinos van a pedir una reunión con el Ayuntamiento para conocer las medidas que, después de la publicación del mapa de ruidos, va a adoptar en la zona y para trasladarle algunas propuestas como cambios inmediatos en el modo en que se regula el tráfico en los cruces del eje en las horas de máxima intensidad, con la prohibición del uso de silbatos y, en su lugar, uso de bastones luminosos. También piden que especial atención a las noches para evitar la circulación de vehículos a grandes velocidades, que, además de un peligro, provocan mucho ruido o la presencia de motos racheando o circulando imprudentemente en el entorno de Plaza Einstein. Le pedirán medidas para reducir la intensidad del tráfico en el eje y que no se desvíe siempre todo el tráfico por esas calles: "La vía está saturada y no puede soportar más tráfico. Lo que necesita es un cierto alivio, una cierta descongestión".