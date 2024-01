¿Qué vehículos tendrán prohibido entrar a Granada con la nueva Zona de Bajas Emisiones?

A partir del 1 de abril de 2025 estará en marcha la Zona de Bajas Emisiones de Granada, que se extenderá a todo el término municipal de Granada, según ha informado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en la presentación de su propuesta.

Desde ese día no podrán entrar a la ciudad los vehículos, motos y ciclomotores sin etiqueta que no estén censados en Granada. Es decir, que no paguen el impuesto de circulación en la ciudad y que además no cumplan con los requisitos ambientales.

Así, afectará a los vehículos con etiqueta A y a los que no tienen distintivo ambiental, que son los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores al 2006. La medida afecta a una media de 6.709 vehículos diarios que actualmente entran en la ciudad en ese régimen.

No afectará a vehículos de carga y descarga ni al transporte escolar y discrecional. Los vehículos de fuera con distintivos B, C, ECO y O sí podrán circular sin problema.

Desde octubre de 2024 estará en prueba la medida, con las cámaras funcionando pero sin multas. A partir del 1 de abril de 2025 ya habrá sanciones.

La medida no afectará a los vehículos censados en Granada independientemente de su antigüedad y etiqueta ambiental. Podrán circular sin restricciones, al menos hasta 2028 que se realice el estudio de resultados de la medida.

Así son las etiquetas y los vehículos que la llevarán

Etiqueta Cero

-Vehículos 100 % eléctricos.

-Eléctricos de autonomía extendida.

-Híbridos enchufables con autonomía de más de 40 km.

-Eléctricos de pila de combustible.

-Vehículos de combustión de hidrógeno.

Etiqueta ECO

-Híbridos enchufables con autonomía por debajo de 40 km.

-Híbridos no enchufables.

-Vehículos propulsados por sistemas de gas natural o gases licuados del petróleo.

Etiqueta C

-Vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 o diésel matriculados a partir de 2014:

Etiqueta B

-Vehículos gasolina matriculados a partir del año 2000 y los diésel matriculados a partir del año 2006.