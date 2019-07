"Oye niña, vaya vestido bonito que llevas, ¿no? ¡Qué chula vas! Vente para acá, para el portal y me lo enseñas, te voy a hacer una mujer". El contexto es el siguiente, una chica con un vestido rojo camina por una angosta calle, que podría ser cualquier lugar, tres chicos con una actitud claramente hostigadora hacen comentarios sobre su atuendo y otros soeces.

Todo eso se puede ver en un vídeo, una campaña del municipio granadino de Güejar Sierra para concienciar sobre el acoso callejero. A modo de cámara oculta la misma escena en la que el objetivo de las pullas era una chica se repite, pero en ese caso la diana de los improperios son hombres que pasean por la misma calle. Al final del recorrido una mujer les pregunta a los hostigados cómo se han sentido: "Esta gente te intimida, pasas por aquí y esta gente te intimida", dice uno de los acosados; "me ha sentado hasta regular, se me ha puesto... de verdad ¡imbéciles!" añade otro; "inseguro", resume otro.

La campaña, cuyo nombre es 'Al Revés tú también te asustarías', es descrita así en una famosa plataforma de vídeos donde está alojado el audiovisual : "es una divertida acción de Street marketing promovida por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Partido Popular) y El pacto de estado contra la violencia de género".

"Una pieza que trata hacer poner a los hombres en el lugar de las mujeres cuando se sienten acosadas, de hacerlos que sientan miedo por no saber que les puede ocurrir o quién tiene en frente. Un forma de decir 'ponte en mi lugar', una forma de decir que han de ser conscientes de la repercusión que 'los piropos' trae en muchas ocasiones. No lo creerás…pero algunos de ellos piensan todavía que te están diciendo cosas agradables y que deberías de sentirte bien. No saben que estás aterrorizada, insegura o simplemente molesta", reza la descripción.