La violencia de género trae otra bronca al pleno de Granada

El pleno ordinario del mes de noviembre estuvo marcado por la polémica, el debate y la división de opiniones en un asunto tan crucial y tangible como es la violencia de género. Si de otro tema se tratase, no sería nada nuevo bajo el sol de Granada, curtida en mil batallas. Sin embargo, un asunto que debería unir a todas las personas –ya no hablamos de políticos–, rompió la corporación de aquellos que representan a la ciudadanía.

Fuera de esta moción que no adquiere el rango de declaración institucional debido a la falta de apoyo de Vox, el pleno de este mes ha sido descafeinado en los expedientes, salvo por una propuesta de urgencia para la nominación del espacio FC033, un espacio verde en la zona del PTS, como Parque Ana Orantes. La parte más sustancial de este ejercicio vino en el apartado de declaraciones institucionales y en la de mociones.

En cuanto a las declaraciones institucionales, fueron cuatro las propuestas que sí que obtuvieron la unanimidad del pleno. La primera, donde el Ayuntamiento quiere sumarse Universidad de Granada, a la Real Academia de Bellas Artes y al CSIC para retomar el expediente BIC del Valle del Darro, aunque ya se conoce que desde la Junta de Andalucía han mostrado su intención de reiniciar el expediente. Además, hubo otra declaración institucional por la Lucha contra los trastornos graves de conducta alimentaria, para potenciar acciones que tengan que ver con los hábitos de salud alimentaria. Otra de las declaraciones fue por el Día Europeo de las personas sin hogar, para ampliar la apertura del centro de acogida temporal de la calle Arandas, así como la apertura de otros nuevos espacios. Esta parte contó con personas afectadas, que subieron hasta el salón de plenos para dar fuerza a esta iniciativa. La última, a propuesta el PP, en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, que compromete al Ayuntamiento de Granada a llevar actuaciones que tengan que ver con la limitación de velocidad en vía pública, generar entornos seguros en los centros escolares y programas educativos preventivos.

Aunque en los puntos anteriores ya se respiró la polémica, al no poder presentar la que hubiese sido una quinta declaración institucional. Se trataba de un punto que se quedó en moción, al no contar con el apoyo de Vox, una noción conjunta de los grupos municipales Socialista, Partido Popular y Podemos IU-Adelante, relativa a 25 de noviembre Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Y de esos polvos, vinieron estos lodos. El grupo municipal de Vox abandonó el pleno tras entender una “falta de respeto” unas palabras que la concejal de la formación Mónica Rodríguez recibió del alcalde, Francisco Cuenca, cuando estaba defendiendo su postura en la moción sobre violencia machista antes mencionada y no obtener una disculpa directa y expresa. Según la bancada de derechas, Cuenca tildó a la edil de Vox de “estar como una chota” y, al no retractarse, la formación de Abascal en el Ayuntamiento de Granada se levantó del pleno y se marchó.

En este debate, la edil de derechas, Mónica Rodríguez, defendía que “rechazamos la victimización de todas las mujeres y la criminalización del hombre por el mero hecho de serlo, es inconstitucional y defenderemos a todos antes cualquier denuncia falsa”.

Entre el revuelo y el murmullo de la sala, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, espetó a Rodríguez y señaló que “me parece una vergüenza, están matando a las mujeres por machismo”, y murmuró que “está como una chota”, según subrayaron desde el PP y desde Vox.

Tras varios turnos de debate en el que otros concejales del Ayuntamiento de Granada, especialmente del PP y los no adscritos, instaron al alcalde a disculparse, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, insistió a Francisco Cuenca a que lo hiciera. Sin embargo, el regidor no mostró sus disculpas de forma explícita, por lo que desde la formación de Vox tomaron la decisión de abandonar el pleno ante lo que consideran una “falta de respeto” del alcalde de Granada.

Cuenca siguió argumentando que “me parece vergonzoso que no salga por declaración institucional algo que es un clamor en la calle, igual que una iniciativa de Unicef no sea aprobada por unanimidad” y mostró una disculpa genérica al pronunciar que “si algo de lo que yo he dicho ha ofendido a alguien, ruego que me disculpen, pero seguiré defendiendo este argumento”.

Onofre Miralles quería una disculpa directa, porque “es la tercera vez que un compañero corporativo pide que se disculpe, pero no lo ha hecho de manera expresa”, así que tildó a Cuenca de “sinvergüenza reconocido y absoluto”, levantó a sus compañeras y se marcharon.

Ya con el grupo municipal de Vox fuera de la sala, el pleno continuó su curso y se aprobaron otras mociones, algunas de ellas de importancia destacable para la ciudad, como la moción del grupo municipal Socialista para exigir a la Junta de Andalucía una inversión suficiente en el centro de transportes de mercancías, que obtuvo unanimidad.

En continuación de su lucha por controlar el ocio nocturno, delimitar la ciudad por zonas acústicas y hacer la ciudad más segura por las noches, el grupo municipal del Partido Popular presentó una moción sobre la actuación y control de licencia y de horarios de establecimientos de comida rápida en Granada. Según el portavoz del PP, César Díaz, “la proliferación de locales de comida rápida hace que los vecinos soporten ruidos y molestias por la acumulación de personas a altas horas de la madrugada junto a las puertas de estos establecimientos alteran el normal descanso de los vecinos”. La moción fue aprobada con 21 votos a favor y 4 abstenciones.

La moción de UP relativa a defensa y protección del Valle del Darro y del Cortijo-Hacienda Jesús del Valle no contó con el apoyo del PP, que aboga por el cierre del anillo, sin embargo, fue aprobada con 14 votos a favor y 9 en contra.