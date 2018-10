Álex Martínez, titular en 50 partidos consecutivos

El lateral izquierdo Álex Martínez alcanzó en el choque jugado contra el Reus 50 partidos consecutivos como titular en Liga con el Granada, todos los que ha disputado el equipo desde su llegada. Álex Martínez se incorporó al conjunto rojiblanco libre procedente del Real Betis en el verano de 2017 y desde entonces ha sido el lateral zurdo titular del equipo en todos los compromisos ligueros disputados.

La pasada campaña se convirtió en el futbolista con más minutos de juego del Granada en toda la temporada en Liga al no sufrir ninguna lesión ni tener que cumplir ninguna sanción, lo que provocó que Urtzi Iriondo, el otro lateral zurdo del equipo, no se estrenara en la competición. Este curso no ha variado la situación y Alex Martínez ha disputado completos los ocho encuentros de Liga que ya se han celebrado