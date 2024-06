García Amado: "La retirada de abonos solo podría darse en casos muy concretos y graves"

Esta tarde se ha presentado en el Audiotorio Manuel de Falla el XV Campeonato de España de Fútbol de Colegios de Abogados. El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha comparecido en la misma comentando la última actualidad del equipo rojiblanco, así como su ayuda en la organización de este campeonato.

"Es un placer colaborar con el Colegio de Abogados. Dentro de nuestra política de estar cerca de la instituciones no podíamos hacer otra cosa que no sea brindarles todas nuestras instalaciones y soporte. Muchas personas en el club han trabajado para que puedan desarrollarse los partidos en la Ciudad Deportiva, lamentablemente la final no podrá ser en Los Carmenes por el concierto de Saiko pero vamos a poner todos los medios para que sea un éxito y ojalá que gane el colegio de Granada, por supuesto.

Sobre la contratación del nuevo entrenador, Amado contestó que "lo primero que tenemos que hacer es decidirlo, antes de firmarlo. Estamos viendo cual es la persona idónea y estamos en esa fase de decisión".

Sobre la posible permanencia de Batalla y Bruno, valoró que "la decisión es de ellos. Augusto está cedido, estamos hablando con él, tiene ofertas de Primera y la cosa está complicada pero estamos en ello. Con Bruno lo mismo, tiene una opción de marcharse libre pero tampoco tenemos nada concreto. En breve tendremos la decisión", concluyó.

Amado fue preguntado por los avances de cara a la planificación del próximo curso: "Trabajamos todos los días, aunque de cara a la opinión pública los avances solo sean firmar al entrenador o al jugador. Estamos trabajando intensamente desde mucho antes del descenso en hacer la mejor plantilla posible para intentar subir".

Se aproxima la junta general de accionistas, a lo que comentó que "se aprobarán los puntos habituales de cuentas y de gestión, nada especial".

La polémica sobre los burofax por la reventa de abonos sigue muy candente, y Amado fue preguntado por esa medida que tanto revuelo ha generado en la afición: "Son unos procedimientos internos en los que buscamos el fraude, no solo en los abonos también en merchandising y colaboración con la Liga contra la piratería.

Es algo automático, nos saltaron muchos avisos en el partido contra el Madrid y lo que hicimos fue activar esos protocolos al final de temporada para no perjudicar a estos abonados que habían hecho el supuesto uso fraudulento. Ahora tendrán tiempo de presentar las alegaciones oportunas y si hay algún error se subsanará sin problema. La perdida del abono definitiva podría darse, pero solo en casos muy graves y concretos", concluyó.

Finalmente, comentó el partido del equipo femenino en Motril: "Lo que queríamos era jugar en Granada lógicamente, y después al ser una jornada unificada a las 20:30 horas no tenemos luz artificial como para hacer la retransmisión y poder jugar en la Ciudad Deportiva. En nuestra política de expansión por la provincia, que mejor que Motril para expandir el granadinismo, animando a los motrileños a ir al partido de nuestras niñas", finalizó Amado.