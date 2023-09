Lauri y Andrea Gómez valoran el esfuerzo del equipo en la primera victoria del Granada CF

En declaraciones post partido donde estaba visiblemente emocionada, la destacada futbolista Andrea Gómez compartió sus impresiones después de un partido intenso ante la Real que deja los primeros tres puntos en el casillero rojiblanco.

La jugadora habló sobre el desempeño de su equipo y su propia experiencia en el partido. "Hemos salido a por todas confiando muchísimo en las compañeras, tanto las que estaban dentro como las que estaban fuera. Le hemos dado todo y hemos salido súper contentas y satisfechas", comentaba Andrea.

Sobre el gol que consiguió anotar, expresaba que "No lo creía, estaba súper contenta. Fue a doble tiempo cuando cogí el rechace y me encontré sola adelante de la portería. Vamos, madre mía, no me lo creía. La portera me paró en el primer intento, pero la cosa es seguir intentándolo. Al segundo rechazo, lo aprovechaba".

El equipo se marcha al parón en un gran estado de forma, siendo mantenerla el principal objetivo. "Hemos jugado solo un partido y ya tenemos parón, a lo mejor nos hubiese gustado también poder jugar aunque sea un partido más, pero creo que un parón también siempre sienta bien para para desconectar. Volveremos igual que hemos llegado ahora, con fuerza", concluía una de las goleadoras del encuentro.

Por otro lado, la capitana del Granada, Lauri, compartió sus impresiones tras una victoria emocionante en el estadio de Los Cármenes. La líder del equipo destacó la influencia positiva de jugar en casa y la dedicación de todas las jugadoras en la consecución de los tres puntos.

"Una valoración inmejorable, no sé qué le pasa al equipo en Los Cármenes. Yo creo que sentimos un aura especial, la gente nos arropa un montón", expresó Lauri con entusiasmo. "Y yo creo que se ha visto reflejado en el campo. Hemos empujado hasta el final, nos han empujado hasta el final, y de verdad que lo que sentimos cuando jugamos en este estadio es de otro rollo. Creo que nos da la fuerza, y así se ha visto que hemos podido ganar los tres puntos".

El partido no estuvo exento de desafíos, y Lauri reflexionó sobre la importancia del trabajo en equipo. "Es verdad que ellas se han quedado con una jugadora menos, lo que quizás haya influido un poco en el partido, pero creo que el equipo ha competido desde el minuto uno hasta el final", afirmó con determinación. "Me atrevo a decir que todas las que hemos jugado, las que han salido y las que estaban fuera, han remado para sacar estos tres puntos, y creo que eso ha sido la clave sin lugar a duda".

El Granada se encuentra ahora con una ventaja de tres puntos en la liga, y Lauri destacó la motivación del equipo. "Vas al descanso con más ganas de volver al final", comentó. "El inicio de temporada ha sido mejorable, pero llevábamos mucho tiempo esperando para jugar en esta liga, y el inicio ha sido increíble".

Las palabras de Lauri reflejan el espíritu y la determinación del equipo del Granada, así como la influencia positiva que sienten al jugar en su estadio local. Esta victoria es un testimonio de la unidad y el compromiso de todas las jugadoras en busca del éxito en la liga.