Apuesta segura por Arrasate

Los caminos del Granada CF y del Atlético Osasuna en los últimos años son similares. Granadinos y pamploneses descendieron desde Primera División a la vez y el año pasado estaban llamados a ocupar las posiciones altas de la clasificación para regresar cuanto antes a la denominada como mejor liga del mundo. A pesar de ello, ninguno de los dos clubes lo consiguió y no disputaron ni la fase de ascenso. Es por eso por lo que esta temporada han comenzado una nueva etapa en la que el objetivo es asentarse en la categoría, pero sin descartar nada.

El Granada CF incorporó a su banquillo al técnico Diego Martínez, que la pasada temporada estuvo en Osasuna, mientras que su rival de hoy fichó a Jagoba Arrasate como jefe de operaciones. Un técnico que llega después de conseguir grandes logros como entrenador del CD Numancia. Hasta el momento el conjunto rojillo no ha empezado de la mejor forma posible y ha sido incapaz de vencer a ninguno de los dos recién ascendidos ante los que se ha enfrentado. En Son Moix cayó por 1-0 ante el Mallorca en el estreno de la liga, mientras que en casa empató a un tanto contra el Elche. Un inicio dubitativo que el club espera revertir hoy en Los Cármenes en un partido de igual necesidad para ambos equipos.

MANTIENE EL BLOQUE

La marcha de Diego Martínez y la llegada de Jagoba Arrasate no ha supuesto ninguna revolución en la plantilla del Atlético Osasuna, que sólo ha incorporado a ocho jugadores, una cifra baja para la espantada que acostumbran a vivir los equipos de Segunda División cada verano. El técnico vasco ha recibido las llegadas del portero formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, Rubén Martínez; los defensas David García y Nacho Vidal; los centrocampistas (la línea en la que más se ha reforzado) Imanol García, Íñigo Pérez, Juan Villar y Rubén García; y el delantero Brandon Thomas.

SISTEMA

Jagoba Arrasate no ha dado todavía con la tecla en los dos encuentros que lleva en el banquillo de su nuevo equipo. En ello ha influido el hecho de que Osasuna ha estado pendiente del mercado hasta el último día como casi todos los equipos. Al ex entrenador del Numancia le gusta formar con un 1-4-2-3-1 que en ocasiones se puede convertir en un 1-4-1-4-1, aunque en el conjunto navarro no ha encontrado de momento a los jugadores idóneos para cada posición.

variedad

La intención de Arraste es que el equipo controle varios sistemas de juego y por eso durante la pretemporada también ensayó con tres centrales. Osasuna es un equipo que intenta tener la pelota y crecer a partir de la posesión, pero de momento no ha conseguido los resultados esperados, ya que se ha mostrado sólido en defensa, pero no ha encontrado el camino del gol con facilidad. En ello ha podido influir la baja de Fran Mérida, que arrastra una tendinitis y aún no ha debutado esta temporada. De hecho, el centrocampista, que fue clave la temporada pasada, tampoco será de la partida hoy en Los Cármenes.

el once

Juan Pérez ha sido el encargado de custodiar la portería hoy pero Rubén Martínez ya está recuperado aunque Sergio Herrera sigue lesionado. En los costados de la defensa se colocan Nacho Vidal, que ha llegado procedente del Valencia, y Clerc, que es un fijo. El centro de la zaga es para David García, que fue expulsado en el anterior partido y no jugará hoy y será sustituido por Oier, y Unai García. Los encargados de destruir y construir juego desde el doble pivote son Íñigo Pérez y Oier aunque hoy jugará atrás por lo su puesto lo ocupará Imanol. En la línea de tres, detrás del delantero, que es donde se genera todo el peligro de Osasuna, se sitúan Roberto Torres, Rubén García y Juan Villar, mientras que el punta será David Rodríguez.