El Athletic Club, un rival muy reconocible

El último partido que se celebró con público en las gradas de Los Cármenes fue la semifinal entre el Granada CF y el Athletic Club que acabó con victoria por 2-1 de los locales. Este sábado vuelven a enfrentarse ambos equipos en el mismo escenario, aunque no podrán acceder los aficionados al coliseo nazarí al igual que ocurrió en el último duelo de LaLiga Santander de la pasada campaña que permitió a los rojiblancos clasificarse por primera vez en su historia para jugar competiciones europeas. Varios meses después, no hay muchas diferencias en ambas plantillas. De hecho, el conjunto vasco no ha realizado ninguna incorporación y las únicas novedades pueden llegar desde el filial y provocadas por alguna salida inesperada. El objetivo final del Athletic lo marcará el desarrollo de la liga.

Ninguno de los dos equipos llega a la primera jornada de la temporada 2020-2021 en las mejores condiciones. Las plantillas no están definidas al completo y ambos conjuntos se han enfrentado a una pretemporada atípica con algunos partidos suspendidos. Un hecho que les ha impedido preparar en las mejores condiciones la cita de hoy.

Salidas

La única salida de San Mamés podría ser la de Iago Herrerín, que a sus 32 años no quiere ser relegado a un segundo plano, igual que ocurrió la temporada pasada con la titularidad de Unai Simón. No obstante, a día de hoy tiene dorsal con el cuadro vizcaíno. Si se confirma la marcha del guardameta su lugar lo ocuparía Ezkieta, un canterano de 193 centímetros.

Idiosincrasia

El Athletic de Gaizka Garitano es un equipo reconocible a todas luces. En su tercera temporada en Bilbao, el técnico vasco ha conseguido construir un bloque con una identidad propia. El rival del Granada CF es un equipo aguerrido, con una férrea defensa desde la que intenta construir un estilo de juego organizado. Cómodo con y sin el balón, tiene las referencias de Iñaki Williams y Raúl García, que son los encargados de crear peligro arriba y darle ese punto diferencial y necesario al equipo.

Es verdad que el Athletic utiliza el fútbol directo con envíos en largo a los delanteros. Raúl García es uno de los mejores jugadores de la competición en cuanto a juego aéreo se refiere. A sus 34 años, la campaña pasada fue una de sus mejores a nivel goleador. Por su parte, Iñaki Williams busca más el balón en profundidad a la espalda de la defensa rival para aprovechar su velocidad.

Muniain

El menudo mediapunta es el jugador que se encarga de conectar todas las jugadas ofensivas del conjunto vasco. Se suele situar detrás del delantero o escorado a una banda, aunque puede pasar por cualquier posición del ataque. Es su undécima temporada como jugador del primer equipo y espera encontrar esa regularidad necesaria para dar un salto de calidad a sus 27 años.

El once

Unai Simón volverá a ser el dueño de la portería vasca. En la defensa Garitano deposita su confianza en Ánder Capa y Yuri Berchiche para los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, mientras que Yeray e Íñigo Martínez ocupan el eje de la zaga. Dani García es indiscutible para Garitano en el centro del campo y suele estar acompañado por Unai López. Muniain, Ibai Gómez o Córdoba y Williams se sitúan detrás de Raúl García. Una de las sorpresas de la temporada puede estar en Sancet. El canterano ya es miembro de pleno derecho del primer equipo y a buen seguro que será protagonista.

Pretemporada

Hay un dato importante en la preparación del Athletic Club. Uno de los equipos que menos tantos recibió la temporada pasada y que más importancia le da a la defensa ha encajado ocho goles en los cuatro amistosos que ha disputado de preparación, aunque no ha podido contar con el bloque titular prácticamente en ninguna cita. La única victoria del rival del Granada, CF que no ha dejado la portería a cero en ningún choque, fue por 2-1 ante el Alavés en la pretemporada.