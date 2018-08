Cambio de filosofía

El no cumplir con los objetivos propuestos la pasada temporada ha traído consecuencias en la configuración de la plantilla del Granada CF para la campaña que hoy arranca. La entidad ha tenido que poner los pies en la tierra, adaptarse a su realidad económica y construir un equipo con jugadores con menos experiencia en la categoría pero con ganas e ilusión por lograr lo que el curso anterior no se hizo que es, como mínimo, jugar el play off de ascenso.

Pese a las constantes variaciones de criterios en la dirección deportiva desde que Jiang Lizhang es presidente de la entidad, el no contar con el dinero de ayuda por descenso y reducirse la cantidad recibida por televisión ha condicionado la construcción de la plantilla del Granada CF, que aún no está cerrada y a que buen seguro presentará novedades de aquí al 31 de agosto que será cuando se cierre el mercado de fichajes.

La realidad económica ha condicionado la configuración de la plantilla rojiblancaUn total de once jugadores siguen de la pasada campaña aunque alguno saldrá

Pero hoy arranca una nueva temporada y lo hace, hasta el momento, con un total de 23 jugadores, contando a futbolistas como Javi Varas y Raúl Baena a los que se les busca una salida; Fran Rico, que está lesionado, o Juancho, que en principio tendrá ficha con el Recreativo aunque podrá alternar con el primer equipo.

La apuesta para dirigir a la entidad desde el banquillo se llama Diego Martínez, un entrenador joven, con hambre y que tratará de construir un bloque sólido defensivamente para, a partir de ahí, crecer. El técnico gallego contará en la portería con dos guardametas jóvenes, una apuesta del club al igual que ocurre en otras líneas. A priori, Rui Silva será el titular pero Aarón no se lo pondrá fácil. A la espera de la posible salida de Javi Varas, serán los encargados de evitar encajar goles junto a una línea defensiva reforzada con jugadores con proyección pero faltos de experiencia. Del curso pasado siguen Quini, Víctor Díaz, Germán y Álex Martínez, a los que se han sumado Pablo Vázquez y Adri Castellano que promocionan del filial aunque el primero fue cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña al Alcorcón. Junto a ellos, del Barcelona B aunque cedido del Eibar llega Martínez, un central zurdo con buena salida de balón que va muy bien por alto.

En la medular también ha habido novedades. Se mantienen Alberto Martín y Montoro junto a Raúl Baena, que no está claro que vaya a continuar. Para dotar de trabajo y calidad en el eje se ha firmado al argentino Nico Aguirre, un futbolista zurdo al igual que el cordobés José Antonio, que han convencido a Diego Martínez y asciende del filial. De un filial también llega Fede San Emeterio, el del Sevilla, que es la última incorporación y al que conoce bien el técnico. Ha apostado por él por su polivalencia. Apartado especial merece Fran Rico, que formará parte de la primera plantilla pese a que está lesionado y lo seguirá estando varios meses más.

En las bandas, tres son las piezas con las que cuenta el técnico a día de hoy. Sigue Antonio Puertas, más media punta que extremo pero que seguirá cayendo a los flancos, y han sido contratados Fede Vico y Vadillo, quizá el fichaje más mediático. Como mínimo debe llegar un extremo más.

Por último, en la zona atacante y tras la marcha de Joselu, Rodri y Adrián Ramos serán los encargados de generar peligro con la ayuda del canterano Juancho, un menudo futbolista que alternará con el Recreativo. Una plantilla a la que le faltan retoques pero que será con la que se espera recuperar la ilusión de una afición cada vez menos numerosa.