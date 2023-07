El granadino David Valero logra su mejor resultado de la temporada en Copa del Mundo

El biker granadino David Valero logró este domingo su mejor resultado de la temporada en la Copa del Mundo de BTT.

Valero, que el pasado curso subió varias veces al podio, logró une meritoria séptima plaza en Val Di Sole, estación italiana que acogió la cuarta cita del circuito mundial.

El bastetano, que no partía desde la primera línea, ya pasó la primera vuelta entre los veinte primeros y poco a poco fue remontando.

En la tercera de las seis vueltas al trazado italiano ya logró meterse en el puesto décimo tercero, mientras que su escalada en las últimas vueltas le permitió acabar séptimo.

Valero, que venía de ser quinto la pasada semana en los Campeonatos de Europa de la especialidad, ya se ha colocado noveno en la clasificación general de la Copa del Mundo tras cuatro pruebas.

Declaraciones

“Ha sido una buena carrera, creo que he hecho buena salida, me he mantenido en el sitio y luego he ido remontando”, dijo el granadino tras la prueba.

“He ido dosificando un poco por el calor, comprobando las sensaciones y cuando tenía la posibilidad iba hacia adelante cazando a los grupos delanteros”.

“Estoy contento con el final y con escalar algo en la general de la Copa del Mundo” finalizó Valero, acostumbrado a ir a más tanto en cada carrera como a lo largo de las temporadas.

Nino Schurter en hombre y Puck Pieterse en féminas vencieron en la categoría XCO élite en Val di Sole.