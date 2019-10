El principal problema está en el centro del campo motivado por la lesión de Yan Eteki y la sanción de Yangel Herrera

Al entrenador del Granada, Diego Martínez, le toca hacer encaje de bolillos de cara al encuentro que este jueves disputará el conjunto rojiblanco ante el Getafe (Coliseum Alfonso Pérez, 21:15 horas).

A día de ayer, el técnico contaba con sólo quince jugadores disponibles de la primera plantilla. A los siete jugadores que aún no tienen el alta médica hay que añadir la baja de Yangel Herrera, que cumplirá en la localidad madrileña su sanción por acumulación de tarjetas.

El principal problema para encajar sus piezas lo tiene Diego Martínez sobre todo en el centro del campo, la zona más damnificada por las ausencias.

Tras la baja de Montoro en el Santiago Bernabéu, fue Gonalons el que acompañó a a Yangel Herrera en el doble pivote. Cuando el venezolano se retiró ante el Betis fue Yan Eteki el que ocupó su lugar, pero el camerunés se lesionó el pasado lunes.

Azeez

Precisamente, de la determinación que tome Diego Martínez para cubrir este hueco dependerá las consiguientes decisiones de cara a completar un once inicial. En principio, todo apunta a que sea Ramón Azeez el que juegue en el doble pivote, una posición en la que el nigeriano juega más cómodo que como falso media punta, que es como lo utiliza últimamente Diego Martínez.

En cuanto al resto, en el Granada aún se confía en que puedan recibir el alta Antonio Puertas, Quini o Darwin Machís.De no estar ninguno para el choque ante Getafe, lo que podría ocurrir pues no hay que olvidar que tres días después el Granada recibe a la Real Sociedad y se opte por no correr riesgos innecesarios, Diego Martínez tendría que hilar fino.

Si mantiene su esquema, para acompañar a Gonalons, Azeez y Vadillo en el centro del campo podría adelantar a Carlos Neva como interior y colocar a Álex Martínez como lateral izquierdo, puesto en el que también podría debutar el turco Ismail Koybasi.

Adelante, Soldado parece ser fijo tras haber jugado sólo quince minutos el pasado domingo. Carlos Fernández acompañaría al valenciano como media punta.

Otra posibilidad sería que Diego Martínez cambie su esquema y opte por una defensa con tres centrales –Domingos, Germán y Martínez– y dos carrileros. Y en la delantera, tal como hizo el técnico en Valladolid, partido que también se jugó a mitad de semana, jugar con dos delanteros, con lo que tendría opciones un Adrián Ramos que jugó en el Nuevo Zorrilla.

Pendientes de la convocatoria

En cualquier caso, todo son especulaciones ante un problema real como es la falta de efectivos en la plantilla del Granada. Además, aún queda tiempo para que la situación mejore, aunque sea un poco. Basta con que este miércoles se produzca algún alta médica. O dos o tres. De ser así, Diego Martínez tendrán más mimbres.

Mientras, no queda otra que estar pendientes de los hombres que convoque hoy el técnico para el encuentro ante el equipo de José Bordalás.

