Diego Martínez llega al rescate

Alba Pérez disputará con España el Campeonato de Europa sub 19

La sección de fútbol femenino del Granada CF sigue dando alegrías al club pese a que el primer equipo ha vuelto a quedarse sin alcanzar el ascenso a Primera División en la temporada que acaba de finalizar. La última de ellas se conoció ayer al recibir la entidad la confirmación de que su jugadora Alba Pérez ha sido convocada por la selección española sub 19 para disputar el próximo Campeonato de Europa femenino de esa categoría. El torneo continental se disputará en Suiza entre los próximos días 18 y 31 de julio, por lo que el combinado nacional se concentrará el día 2 del próximo mes. Esta citación de Alba Pérez no hace más que confirmar su extraordinaria progresión, ya que la futbolista del Granada ya se proclamó en mayo subcampeona de Europa con la selección española sub 17 en el campeonato celebrado en la Republica Checa. Además, en los últimos meses fue seleccionada por la selección andaluza sub 18 para participar en los torneos clasificatorios que tuvieron como sedes Madrid y Barcelona. Esta citación de Alba Pérez llega sólo unos días después de que Laura Pérez, también futbolista del Granada Femenino, fuese preseleccionada por España de cara al Campeonato del Mundo sub 20 que se desarrollará en agosto.