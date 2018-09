Equipo a mitad de precio

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente deportivo, Fran Sánchez, acompañaron ayer a los medios en un desayuno durante el que analizaron el reciente mercado estival de fichajes y distintos temas de actualidad en clave rojiblanca.

Monterrubio se mostró "contento" con la plantilla formada tras un verano "muy duro e interminable" marcado por un límite salarial en los clubes que "lo ha dificultado todo".

Hongla y Adrián Ramos son ya activos del club. Era un problema que el club tenía pocos activos"

"Ningún club ha estado como el Granada porque cada uno tiene sus peculiaridades, ha habido otros que han estado peor", explicó Monterrubio, quien no obstante, se mostró de acuerdo con estas obligaciones económicas que impone LaLiga porque "es positivo y necesario, garantiza la competitividad y la igualdad".

El dirigente recordó que el Granada tiene "quince millones de euros menos de ingresos que la pasada temporada, catorce al desaparecer la ayuda por descenso y uno menos por derechos audiovisuales", lo que ha provocado que el límite salarial pase de 17,9 millones de euros de la campaña anterior a 9,5 millones de euros, de los que 8,1 son para jugadores, entrenador, segundo técnico y preparador físico de la primera plantilla, y el 1,4 restante para todo lo demás.

Monterrubio cree que "el mayor problema del Granada ahora es aterrizar en Segunda, ya que tras bajar de Primera, el primer año no se vive en la realidad de Segunda", aunque advirtió de que "no tiene que irnos peor pese a los cambios, no estamos como nos gustaría pero nos vamos adaptando, no renunciamos a nada y no es excusa esta realidad".

También dijo que "el gran problema de este club ha sido que tenía pocos activos", y se anunció durante la comparecencia que el defensa camerunés Martin Hongla y el delantero colombiano Adrián Ramos son ya "activos del Granada", después de que en las pasadas temporadas los derechos económicos de Hongla pertenecieran a Gino Pozzo, y Adrián Ramos estuviese cedido por el Chongqing Lifan chino.

Fran Sánchez, por su parte, comentó que la entidad sigue negociando un acuerdo para su desvinculación con el meta Javi Varas, que sigue en la plantilla después de que durante el verano "se le transmitieran varias propuestas de salida y él no las aceptara".

Sobre el delantero Joselu Moreno, que fue traspasado al Oviedo, comentó que fue una operación "muy interesante a nivel económico porque liberaba bastante" e incidió en que en el club están "muy agradecidos por el comportamiento de este jugador y de todos".

También se refirió al medio Fran Rico, que lleva varios meses de baja por lesión, indicando que "está contento y se siente parte importante del equipo" y que "las sensaciones son muy positivas y hay más optimismo que tras otras operaciones anteriores", por lo que esperan en que "vuelva a jugar lo antes posible".

"Estamos contentísimos con los partidos que ha jugado el equipo, es un grupo solidario y compacto. Diego Martínez, su equipo y los jugadores están trabajando mucho y se está viendo recompensado con puntos", sentenció el gerente sobre el equipo.

Además, Monterrubio anunció un acuerdo con el anterior patrocinador, Energy King, que ya ha pagado una cantidad de lo adeudado y abonará en otro plazo lo que falta. Y también dijo que siguen trabajando para encontrar este curso un patrocinador principal y que "hay esperanza de que llegue" .

Del presidente, comentó que "está al tanto diario de lo que pasa en el club" y que "ha ayudado" en distintos aspectos. En relación a la ciudad deportiva comentó que siguen "en la búsqueda de financiación para empezar las obras lo antes posible", reconociendo que "a día de hoy es inimaginable que salga de las arcas del club" ese dinero. Además, se anunció que cualquier persona podrá hacerse abonado este mes pese a que la campaña acaba el viernes.