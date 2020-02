Ganar, ganar y volver a ganar

El Recreativo Granada quiere seguir sonriendo. El bloque de David Tenorio vuelve a la Ciudad Deportiva después del triunfo en Villarrobledo para jugar ante el UCAM Murcia. El equipo de Asier Santana, recién estrenado en el banquillo universitario, llega a Granada con una buena situación en la tabla. El filial, que acumula tres partidos consecutivos sumando, aspira a seguir prolongando su racha para tener más cerca el escape de la zona de descenso. Adri Butzke es la única baja para la cita.

Los canteranos rojiblancos vuelven a tener la oportunidad de encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en la campaña. Siete puntos de nueve posibles en los últimos tres choques han levantado la moral de la tropa, que ve la permanencia más cerca. El UCAM Murcia llega también en un buen estado de forma. El cuadro azul ha cosechado dos triunfos en sus tres últimos compromisos, lo que le ha valido para seguir dejando atrás el descenso.

David Tenorio recupera al centrocampista Sergio Parla, que regresa al once titular

David Tenorio puede optar por alinear un once similar al que tan buen rendimiento tuvo en Villarrobledo. Sergio Parla vuelve a estar disponible tras cumplir su ciclo de amonestación, mientras que Adri Butzke permanece lesionado. La entrada del ex del Calahorra en el once puede ser en detrimento de Sebban o de un delantero para pasar a jugar con un solo punta.

Uno de los principales peligros del UCAM es Mustafá. El ex del Marbella ha llegado a la plantilla de Santana en el mercado invernal y ya debutó el pasado fin de semana como titular ante el Recreativo de Huelva. Los rojiblancos ya conoce de lo que es capaz el futbolista argelino, que ya endosó un gol en el choque ante el Marbella