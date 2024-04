Germán Crespo: "Cuando arriba no tienes lo que hay que tener pierdes el partido"

Tras la derrota de su equipo frente al Mérida que deja al Recreativo Granada con más de pie y medio en Segunda RFEF, Germán Crespo valoró el encuentro:

"Todas las semanas hablamos de lo mismo, es complicado valorar el partido. Cuando no tienes lo que tienes que tener arriba, pierdes el partido, aunque las estadísticas sean favorables. En dos llegadas se llevan el partido porque no han hecho más, han hecho su partido y eso es lo que más me duele. Pecamos de inocentes, no recuerdo ninguna parada de Pol pero el problema es que hemos vuelto a fallar un penalti que nos hubiera metido en el partido", comentó.

También valoró la vuelta de Brau: ""La idea hoy era dar 60 minutos como mucho a Brau. Yo le iba preguntando como se encontraba. Es un jugador a tener en cuenta, que puede tener progresión para el primer equipo y con mucho recorrido"

Sobre la certeza de que el equipo descenderá, comentó que "Mantener la categoría era muy complicado, por las plantillas que hay en Primera RFEF. Cuando vas con un equipo joven cuesta leer los partidos y ser contundentes. Quedan 7 jornadas en las que hay que competir. Cuando se confirme, quizás ganemos algún partido más por estar liberados si logramos estár más acertados. Los chavales no van a bajar los brazos y hoy se ha visto una vez más, que lo dejan todo en el campo"

Por último valoró la posibilidad de que se vean a más jugadores del Juvenil, como Óscar que volvió a ser titular: "Si están para jugar, lo mismo vemos más jugadores del Granada C o del juvenil. Óscar es un ejemplo claro. Yo no voy a mirar edades. Seguro que van a tener minutos"