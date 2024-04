Un frágil Recreativo Granada se condena tras caer frente al Mérida

El Recreativo Granada cayó derrotado 0-2 frente al Mérida en el encuentro que prácticamente sentencia su descenso, y algo que es cuestión de tiempo es que será equipo de Segunda Federación tras caer ante los extremeños, en un encuentro donde fueron en varios aspectos superiores al rival casi en todos los tramos del partido, pero que se decidió con dos chispazos en la primera parte del Mérida aprovechando la fragilidad defensiva del equipo de Germán Crespo.

Primera parte

Germán introdujo dos novedades principales en el once, la vuelta al césped del lateral Brau tras su larga lesión y la segunda titularidad de Óscar. Desde el primer momento el jugador del juvenil hizo lo que mejor sabe, avanzar e internarse en campo rival para darle al Recre el protagonismo en los primeros minutos del partido.

Fue para ellos el primer remate del partido a balón parado, en una acción Rodelas centró para que van Rijn rematara de cabeza, ligeramente por encima del larguero. Julito tuvo la segunda en una acción donde se resbaló Bourdal, y el rojiblanco se plantó dentro del área pero su centro al segundo palo no encontró rematador.

Pero como el fútbol es injusto, el primer gol iba a ser para los extremeños. Sandoval se la robó casi en su área a Mario y comenzó a correr hacia área del Recre, combinando con Busi al segundo palo que casi pierde el balón en un buen repliegue de Brau, aunque el jugador del Mérida se la devolvió al defensa ya entrando en el área, que con un tiro cruzado batió a Pol Tristán y puso el 0-1.

El gol le quitó al Recre todas las ganas con las que salió al campo, y esa superioridad se evaporó para pasar a un encuentro mucho más de ida y vuelta. Julito tuvo una nueva ocasión con un disparo lejano que detuvo Juanpa. Cruzando la media hora, una acción a balón parado casi supone el empate con un remate de Brau.

Cuando se asomaba el descanso, el Mérida hizo el segundo en una internada de Sandoval, que le robó la cartera a Raúl Castro, y puso un pase al centro que Mizzian sólo tuvo que empujar. El partido se iba a ir al descanso casi sentenciado con un dominio casi absoluto del Recreativo, y es que a los extremeños apenas le duraba el balón, pero en las dos que tuvieron aprovecharon la fragilidad de la defensa del Recre para irse 0-2 al descanso.

Segunda parte

Germán movió ficha dando entrada a Paco Cantal y Nils Mortimer para intentar empatar un partido que estaba muy cuesta arriba. El Recre comenzó ligeramente más intenso y se plantó en área rival en varias ocasiones rápidamente, aunque sin mucho peligro. Julito tuvo un tiro a puerta que le salió mordido.

El partido estaba teniendo muchas interrupciones entre cambios y la lesión de Llácer, algo que no le venía bien a un Recre que le costaba llegar a área rival. El Mérida pareció "entregarle" la responsabilidad del encuentro a los locales, ya que con la ventaja de 0-2 se veían cómodos defendiendo. Al Recreativo no le valía de nada el resultado pero seguía fiel a su estilo, evitando el juego directo y el pelotazo.

La primera ocasión clara llegó con un remate de Griger a un centro de Mario, que obligó a Juanpa a estirarse con un paradón, y en el córner de esa misma jugada, el colegiado decretó penalti para el Recreativo. Juanma fue el encargado de lanzarlo y lo hizo a la derecha del portero, pero el meta extremeño se estiró con un paradón y ni de penalti iba a conseguir el Recre recortar distancias aún mereciéndolo.

Aunque pasaron la primera media hora encerrados, los cambios sentaron bien a un Mérida que buscó matar el encuentro en los últimos minutos adelantando un pelín las líneas y tocando más balón, lo que dificultaba aún más la progresión del Recre.

El colegiado decretó cinco minutos de añadido que no sirvieron para más que confirmar la derrota de los rojiblancos en un encuentro donde se repitió la tónica habitual de este curso: comienzan mejor, tienen varias ocasiones que no materializan y el rival en cuanto llega mata el encuentro con uno o dos goles. El Recreativo será casi con toda probabilidad equipo de Segunda RFEF a falta de siete jornadas, y aunque todavía no se confirme, podría ser en la siguiente jornada la que certifique una noticia cantada desde hace meses.